Condividi | Red 18:18 Questa mattina, Legambiente ha partecipato al sopralluogo al Poetto promosso dal Comune di Cagliari, con la presenza e l’intervento di Antonella Pistidda (presidente circolo di Cagliari), Vincenzo Tiana (presidente Comitato scientifico regionale) e Fausto Pani (geologo componente del Comitato scientifico) Legambiente al sopralluogo del Poetto



CAGLIARI - Questa mattina (lunedì), Legambiente ha partecipato al sopralluogo al Poetto promosso dal Comune di Cagliari, con la presenza e l’intervento di Antonella Pistidda (presidente circolo di Cagliari), Vincenzo Tiana (presidente Comitato scientifico regionale) e Fausto Pani (geologo componente del Comitato scientifico). Occhi puntati sul sistema dunale di uno delle coste più famose dell'Isola.



L'ingente massa di canne spiaggiate al Poetto è considerata una spia dell'accentuazione degli eventi meteorologici estremi, ma anche un problema per la fruizione della spiaggia. Due le proposte dell'associazione ambientalista.



Infatti, Legambiente propone di utilizzare la massa di canne sempre all’interno del sistema ambientale impiegandole, opportunamente trattate, per ricostituire le zone deteriorate degli eco-filtri. In questo modo, e questo è l'obbiettivo della seconda proposta, si supporterebbe anche l'estensione del sistema dunale per migliorare gli assetti ambientali dell’arenile del Poetto. Commenti CAGLIARI - Questa mattina (lunedì), Legambiente ha partecipato al sopralluogo al Poetto promosso dal Comune di Cagliari, con la presenza e l’intervento di Antonella Pistidda (presidente circolo di Cagliari), Vincenzo Tiana (presidente Comitato scientifico regionale) e Fausto Pani (geologo componente del Comitato scientifico). Occhi puntati sul sistema dunale di uno delle coste più famose dell'Isola.L'ingente massa di canne spiaggiate al Poetto è considerata una spia dell'accentuazione degli eventi meteorologici estremi, ma anche un problema per la fruizione della spiaggia. Due le proposte dell'associazione ambientalista.Infatti, Legambiente propone di utilizzare la massa di canne sempre all’interno del sistema ambientale impiegandole, opportunamente trattate, per ricostituire le zone deteriorate degli eco-filtri. In questo modo, e questo è l'obbiettivo della seconda proposta, si supporterebbe anche l'estensione del sistema dunale per migliorare gli assetti ambientali dell’arenile del Poetto.