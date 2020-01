Condividi | Cor 18:00 Scoppia la bagarre in Regione. Movimento 5 Stelle e Progressisti sul piede di guerra dopo la decisione di ritornare ai Consigli d´Amministrazione in luogo degli Amministratori unici. Oggi salta la commissione Autonomia a Cagliari Ritornano i Cda in 11 enti: caos-poltrone



CAGLIARI - Per il M5S e altri gruppi di minoranza in Regione si tratta soltanto di "moltiplicazione delle poltrone". La maggioranza si difende con "la fine degli uomini soli al comando". Al netto delle polemiche squisitamente politiche e propagandistiche rimane il fatto, potenzialmente in grado di scuotere, e non poco, l'opinione pubblica.



In Forestas, Arpas, Area, Arst, Agris, Argea, Laore, Aspal, Enas, Isre e Sardegna It ritornano i cosiddetti Cda. Per dirla con le parole del gruppo di opposizione di Desirè Manca, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa e Alessandro Solinas, «siamo davanti ad un enorme esborso di soldi pubblici e una nuova pioggia di stipendi d'oro per i prescelti».



Polemica che mina i lavori della commissione. Era all'ordine del giorno della Prima commissione Autonomia, questa mattina (martedì), l'esame del disegno di legge 101 sulle "Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale", ma non se n'è fatto niente per la mancanza di numero legale.



