Balneari, Nizzi: «Regione sbaglia, applico Bolkstein»

Acceso il dibattito politico, che vede Nizzi opposto a gran parte della Maggioranza di Centrodestra cagliaritana. «L'atto del direttore generale dell'Assessorato degli Enti locali Umberto Oppus è illegittimo, inefficace e ininfluente – ha dichiarato, con la conferma sul piano tecnico ricevuta dal dirigente comunale Davide Molinari - Gli uffici comunali, per quanto mi riguarda, dovranno continuare ad applicare le previsioni comunitarie. Il resto è una presa in giro, perchè sono tutte cose infattibili. Si deve stare alle leggi. E non faremo atti illegittimi per prendere qualche voto -ha sottolineato riferendosi a polemiche provenienti dalla Lega - Non voglio voti comprati con atti illegittimi, in contrasto con la normativa. Certe cose le lascio volentieri ad altri».