A Casa Serena una nuova impresa di pulizie L´Amministrazione comunale di Sassari sta regolarizzando in queste ore il contratto con la ditta Sdp Servizi che è stata chiamata con procedura di «imperiosa e somma urgenza» domenica, per svolgere il servizio di pulizie a Casa Serena. Questo, perchè la ditta che aveva l´appalto, la Pfe, «ha abbandonato il servizio senza alcun preavviso», spiegano dagli uffici di Palazzo Ducale







Il Comune sta ora valutando la configurazione di possibili ipotesi di reato per il comportamento tenuto dalla precedente ditta appaltatrice e ha già avviato le procedure per l'eventuale risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni. «La gestione della situazione della struttura in Via Pasubio è e resta la priorità per l'Amministrazione comunale», conclude la nota degli uffici comunali.