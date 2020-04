Red 21:30 «Una moratoria per tutte le imposte comunali» La Sezione algherese del «Partito dei Sardi, in risposta all’accorato invito di collaborazione pervenuto dal sindaco e dalle forze politiche di Maggioranza, risponde in senso affermativo» mettendo quattro proposte sul tavolo della discussione politica







Con questa premessa, la Sezione algherese del Partito dei sardi analizza la situazione economica locale, cercando di mettere sul tavolo della discussione politica qualche possibile soluzione. «Ad Alghero - ricordano - il comparto conta circa 300 attività su cui ruotano oltre mille posti di lavoro oggi a serio rischio. La drammaticità della situazione detta tempi e condizioni alla politica che è costretta a fornire risposte certe e immediate ad un comparto in grande sofferenza e che ha lanciato un disperato grido di aiuto».



Il Pds, «in risposta all’accorato invito di collaborazione pervenuto dal sindaco e dalle forze politiche di Maggioranza, risponde in senso affermativo chiedendo che l’Amministrazione provveda alla moratoria di tutte le imposte comunali per i prossimi ventiquattro mesi. Alla immediata convocazione della Commissione consiliare per la modifica del regolamento dei suoli pubblici per consentire a bar/ristoranti/pizzerie di ampliare la superficie concessa sino al 30percento. Alla sospensione per il prossimo triennio della imposta di soggiorno (il rilancio della destinazione turistica passa anche attraverso l’eliminazione della citata imposta). Alla riduzione della Tari a famiglie e imprese (soprattutto quelle a cui è stato imposto di abbassare le saracinesche) compensando la minore entrata a bilancio con le risorse straordinarie (circa 3milioni di euro) che il Comune di Alghero ha incamerato nel 2019 per mezzo della riscossione coattiva e della lotta alla evasione fiscale», concludono. Commenti ALGHERO - «La novità del distanziamento sociale imporrà nuove regole sullo stare a tavola in ristoranti e bar. Una rivoluzione che, tra mascherine, igienizzanti e guanti, determinerà una drastica riduzione dei coperti in quanto tavoli e sedie andranno distribuiti in modo da garantire la distanza minima dei 2metri, imposizione che, per tanti, potrebbe tradursi nell’impossibilità ad aprire i battenti a causa degli spazi ridotti (si pensi ai gestori dei piccoli locali nella città storica)».Con questa premessa, la Sezione algherese del Partito dei sardi analizza la situazione economica locale, cercando di mettere sul tavolo della discussione politica qualche possibile soluzione. «Ad Alghero - ricordano - il comparto conta circa 300 attività su cui ruotano oltre mille posti di lavoro oggi a serio rischio. La drammaticità della situazione detta tempi e condizioni alla politica che è costretta a fornire risposte certe e immediate ad un comparto in grande sofferenza e che ha lanciato un disperato grido di aiuto».Il Pds, «in risposta all’accorato invito di collaborazione pervenuto dal sindaco e dalle forze politiche di Maggioranza, risponde in senso affermativo chiedendo che l’Amministrazione provveda alla moratoria di tutte le imposte comunali per i prossimi ventiquattro mesi. Alla immediata convocazione della Commissione consiliare per la modifica del regolamento dei suoli pubblici per consentire a bar/ristoranti/pizzerie di ampliare la superficie concessa sino al 30percento. Alla sospensione per il prossimo triennio della imposta di soggiorno (il rilancio della destinazione turistica passa anche attraverso l’eliminazione della citata imposta). Alla riduzione della Tari a famiglie e imprese (soprattutto quelle a cui è stato imposto di abbassare le saracinesche) compensando la minore entrata a bilancio con le risorse straordinarie (circa 3milioni di euro) che il Comune di Alghero ha incamerato nel 2019 per mezzo della riscossione coattiva e della lotta alla evasione fiscale», concludono.