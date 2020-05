Cor 14:32 Decoro urbano, interventi ad Alghero Gli assessori Antonello Peru e Andrea Montis assicurano coordinamento e impegno per riportare decoro in città, ultimamente un po abbandonata. In campo operai comunali, Multiss e in House



«Maggiore frequenza e attenzione sarà riservata al Centro Storico - assicurano dall'Amministrazione comunale - dove gli interventi verranno ripetuti con cadenza superiore nei vicoli e nelle piazze. Oltre agli interventi pianificati, i servizi verranno effettuati anche in base alle segnalazioni dei cittadini e degli organi di vigilanza». Gli assessori Antonello Peru e Andrea Montis stanno coordinando i lavori con rinnovato impegno per un pronto ripristino del decoro in tutta la città. «Un cronoprogramma stabilito congiuntamente prevede la scansione degli interventi in ogni quartiere» assicurano. Commenti ALGHERO - Riprende il lavoro congiunto tra i settori Manutenzioni, Verde e Ambiente del comune di Alghero, per interventi finalizzati a riportare decoro in parchi, spazi pubblici e strade. Il personale comunale, quello della dittae dell'Algheroè in campo in questi giorni per lavori di sfalcio, potatura e pulizia.«L’obbiettivo è quello di recuperare il tempo dilatato dall'emergenza che fino alla scorsa settimana vietava attività di questo tipo. La mole di lavoro attesa è dunque importante e per questo motivo gli Assessorati alle Manutenzioni e all’Ambiente stanno intensificando gli interventi in maniera coordinata. Parallelamente, prosegue anche la campagna di derattizzazione e disinfestazione in corso per tutta la città in collaborazione con la Società».«Maggiore frequenza e attenzione sarà riservata al Centro Storico - assicurano dall'Amministrazione comunale - dove gli interventi verranno ripetuti con cadenza superiore nei vicoli e nelle piazze. Oltre agli interventi pianificati, i servizi verranno effettuati anche in base alle segnalazioni dei cittadini e degli organi di vigilanza». Gli assessori Antonello Peru e Andrea Montis stanno coordinando i lavori con rinnovato impegno per un pronto ripristino del decoro in tutta la città. «Un cronoprogramma stabilito congiuntamente prevede la scansione degli interventi in ogni quartiere» assicurano.