Sennori: Centro aggregazione sociale sul web

L’iniziativa prevede delle attività aggregative differenziate in base alle fasce d’età ed organizzate attraverso degli appuntamenti fissi settimanali, fruibili attraverso il semplice l’accesso ad un link dedicato, al quale ai bambini verrà chiesto di connettersi in gruppo. Si potrà così partecipare a laboratori creativi, giochi di abilità, sfide (la preparazione della merenda più originale; la pettinatura più strana, ecc.), pigiama party, attività motorie e tanto altro. Tutti i bambini avranno modo di vedersi, partecipare alle attività ed alle sfide, mostrare i loro giochi agli amici e passare dei momenti di spensieratezza. Per i più grandi, oltre alle attività in modalità videoconferenza, saranno lanciate delle Challenge di ballo, canto, abilità nei videogiochi, con votazione attraverso like. Inoltre, sarà portato avanti, a distanza, il laboratorio di Yoga per bambini attivato prima della chiusura del Centro.



Per gli adulti saranno riattivati a distanza i laboratori di "Pasta & impasti" e "Cucito creativo", sempre in modalità di videoconferenza; inoltre, saranno creati dei momenti di condivisione, "Il caffè a casa di ", nel quale le persone iscritte, secondo una turnazione condivisa, offriranno virtualmente il caffè nella propria cucina e mostreranno la loro quotidianità. Tutte le iniziative ed i vari laboratori a distanza saranno promossi e pubblicizzati attraverso le pagine Facebook del Comune di Sennori e del Centro di aggregazione sociale. Queste attività, oltre ad avere l'obiettivo di creare vicinanza e comunità in questo momento di distanza forzata, stimoleranno la cura della persona (con la raccomandazione "dress-code": no pigiama) e contribuiranno a migliorare l'informatizzazione di tutti gli iscritti attraverso l'accompagnamento da parte degli operatori, per tutti gli utenti, a familiarizzare con le applicazioni scelte.