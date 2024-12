S.A. 2 marzo 2022 Cybersecurity, nasce Accademia in Sardegna Via al format di eventi con l’obiettivo di formare il team “Innovatori Sardegna”, che opera, presso la pubblica amministrazione del comparto regione ed enti locali, sulle tecnologie dell´informazione e delle telecomunicazioni



CAGLIARI - Nasce l'Accademia della sicurezza informatica, il format di eventi promosso dall’Assessorato regionale degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione con l’obiettivo di formare il team “Innovatori Sardegna”, che opera, presso la pubblica amministrazione del comparto regione ed enti locali, sulle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.



All’ex Manifattura di Cagliari si è svolta una giornata di formazione con il personale della Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT incentrata sulla cybersecurity con particolare riferimento alle minacce informatiche, ai rischi più diffusi e ai principi fondamentali di prevenzione. Alla presenza di Francesco Greco, direttore della Polizia postale di Cagliari e del suo staff, è stato simulato un attacco informatico per sperimentare la risoluzione dei problemi derivanti dalla crisi.



«La cybersecurity – ha spiegato l’assessore degli Affari generali, Valeria Satta – rappresenta un’esigenza fondamentale per la stabilità delle infrastrutture di rete della pubblica amministrazione. Con la pandemia e l’avvento del telelavoro sono aumentati i rischi di attacchi informatici. E’ necessario formare il nostro personale per illustrare le vulnerabilità e le buone pratiche, fornendo loro le misure e gli strumenti utili per la prevenzione e la gestione di eventuali casi di crisi».