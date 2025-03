S.A. 9:46 Internet alta velocità: Garr-T in Sardegna Approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione e il Consortium Garr, per la connessione della rete telematica regionale con la nuova rete Internet ad alta velocità Garr-T, tecnologicamente all’avanguardia



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, d’intesa con l’assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione e il Consortium Garr, per la connessione della rete telematica regionale con la nuova rete Internet ad alta velocità Garr-T, tecnologicamente all’avanguardia. Inoltre, la delibera dà mandato alla stessa presidente di procedere alla stipula dell’accordo. «Grazie alla nuova connessione sottomarina e all'estensione della rete Garr-T – ha spiegato la presidente Todde – la Sardegna ha la possibilità di essere un centro per la comunità accademica e scientifica nazionale e internazionale. Nell’ottica della candidatura del sito di Sos Enattos di Lula a ospitare l'Einstein Telescope, ciò rappresenterà un ulteriore punto di forza per la nostra isola».



«L’accesso alla nuova rete telematica – ha affermato l’assessora Motzo – consentirà alla Regione di fare un decisivo passo in avanti verso il completamento della transizione digitale, con l’obiettivo di ottimizzare le infrastrutture regionali, la semplificazione dei rapporti tra enti e l’ampliamento dei servizi». La Sardegna potrà quindi attrarre investimenti nazionali ed esteri, stimolando così l’occupazione qualificata e la crescita economica in settori di alta tecnologia, che rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo di lungo termine. «La nuova rete – ha precisato la presidente Todde – non si rivelerà utile solo per lo sviluppo del progetto ET e non sarà ad uso e consumo della sola comunità scientifica». Infatti, in virtù della stipula del protocollo si provvederà, tra le altre cose, all’interconnessione della rete Garr con consorzi e aree industriali e artigianali dell’isola, al fine di garantire una connettività avanzata per sostenere la ricerca l’innovazione e la competitività delle imprese locali. Inoltre, all’interconnessione con strutture sanitarie pubbliche e tribunali ad integrazione dei progetti Sanità connessa con fondi Pnrr e Giustizia digitale con fondi Fsc.



Così come è prevista l'attivazione, a cura della Regione, di un Internet Exchange Point (IXP), un'infrastruttura fisica che consente ai diversi Internet Provider di interconnettersi per lo scambio del traffico dei propri utenti, contribuendo al miglioramento delle prestazioni e della resilienza della rete Internet regionale. Alla rete Garr-T potranno accedere, secondo le modalità stabilite nel protocollo, centri di ricerca pubblici e privati di rilievo regionale e nazionale, strutture sanitarie di ricerca e innovazione, quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS, di prossima realizzazione in base alla nuova legge di rifunzionalizzazione sanitaria) e istituti di ricerca sanitaria; istituzioni culturali, musei e archivi di rilevanza regionale e nazionale; istituti scolastici dedicati alla ricerca e innovazione e altri enti pubblici di ogni ordine individuati dalla Regione come strategici per lo sviluppo digitale e tecnologico del territorio e della ricerca.