Recupero urbano, Bitti riparte dai fiori Il Comune lancia "Sa lilla, sa viola, su giranu–Coloriamo Bitti con i fiori della primavera", il progetto di recupero e di pulizia dei rioni. In regalo per i cittadini i fiori della primavera, per colorare e ravvivare le vie del paese







Il progetto prevede di coinvolgere la comunità nel recuperare, pulire e quindi riqualificare i rioni del paese, soprattutto quelli storici sempre meno abitati con il passare degli anni. Per rendere più bello e pulito uno scorcio di Bitti, il Comune è pronto a fare la sua parte, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini piante e fiori, che possano ravvivare le vie oggetto dell’intervento.



Chi aderirà all'iniziativa, che partirà già da questo fine settimana, dovrà postare le foto nella pagina evento "Sa lilla, sa viola, su giranu", che sarà creata ad hoc nella pagina Facebook "In Bitti", oppure su Instagram, taggando sempre "InBitti" nelle gallery videofotografiche. Per prenotare le piantine ed i fiori sarà necessario contattare l'attività commerciale di Silvia Ghisu, telefonando al numero 389/8366809.