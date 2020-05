Red 16:05 Alghero, Cagliari e Carbonia aderiscono a MediaLibraryOnLine I tre Centri di servizi culturali della Società Umanitaria aderiscono alla prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Il patrimonio mediatecario dei tre Centri si arricchisce così di centinaia di film e libri sul cinema in formato digitale







Da oggi (venerdì), l’utenza potrà accedere, oltre che al patrimonio fisico dei tre Csc, anche ad un nuovo fondo tutto digitale, senza spostarsi da casa, a portata di pochi click. Centinaia di film e migliaia di e-book, tra i quali diversi testi specializzati sul cinema, scelti uno per uno dallo staff dell’Umanitaria Sardegna, saranno a disposizione gratuitamente per tutti gli utenti, accessibili su qualunque dispositivo, smartphone, talbet, pc, e-reader, smart tv, tramite una rapida e semplice richiesta di iscrizione.



