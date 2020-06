Cor 11:39 Le grandi dive nelle creazioni di Marco Campus 23 anni, originario di Sorso, Marco Campus rappresenta la terza generazione di sarti della famiglia Campus – Pischedda. Sua nonna paterna Pietrina Pischedda è una delle sarte storiche di Sorso, mentre lo zio Mario Campus ( figlio di Pietrina ) ha un noto atelier anche a Sassari







Diplomato al Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari nel laboratorio "design della moda e del tessuto", Marco ha poi preso parte al corso di ricamo nel laboratorio Piroddu di Sennori noto per gli abiti tradizionali sardi. Le prime creazioni di Marco Campus, sono state presentate in diverse sfilate in Sardegna, ma anche a Roma al Gran Galà della Moda e all'ultimo Festival di Sanremo dove ha vestito la manager Gabriella Chiarappa. «Prima di realizzare questa mia vera collezione, ho disegnato e cucito dei capi, sempre femminili, creati con temi e per occasioni diverse. Sono molto scenografici e, devo dire, mi hanno regalato delle belle soddisfazioni. Ora gli abiti della collezione che presenterò, saranno sopratutto indossabili, una da giorno e una da sera insieme a quella dedicata alla sposa. Questa collezione – ha evidenziato il giovane stilista - è nata da un intenso studio tra libri, riviste, documentari e film. Per mesi ho lavorato in orari strani perché i pezzi migliori, non so perché, mi venivano in mente la notte».



