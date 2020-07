video Cor 11:05 Leonte: Brigata Sassari in Libano, la partenza Il comando dell´operazione, denominata «Leonte», è affidato al generale Andrea Di Stasio, comandante della Brigata Sassari. Questa mattina la partenza dall´aeroporto di Cagliari alla presenza delle massime autorità politiche regionali. Le parole di Giulio Calvisi, Sottosegretario alla Difesa, e Michele Pais, Presidente del Consiglio



CAGLIARI - «E' un motivo di orgoglio portare il saluto di tutti i Sardi alla gloriosa Brigata Sassari, che da decenni tiene alto il nome della Sardegna e del Paese in operazioni per il mantenimento della pace e della sicurezza in zone particolarmente martoriate, come il Libano». Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, questa mattina all'aeroporto di Cagliari, in occasione della partenza dei militari della Brigata Sassari per il Libano, dove guideranno la missione di pace dell'Onu. «Siete l'orgoglio della Sardegna e dell'Italia intera. L'isola vi seguirà idealmente nel Sud del Libano e sono sicuro che l'importante missione di pace che la Brigata Sassari per sei mesi ha l'onore e l'onere di guidare, sarà un'ulteriore dimostrazione del grande valore professionale e umano di voi tutti». Così il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha invece salutato nell'aeroporto di Elmas, i "sassarini" in partenza per il Medio Oriente. Con loro anche Giulio Calvisi, Sottosegretario di Stato alla Difesa: «Sono certo che assolverete nel migliore dei modi il vostro mandato e che adotterete tutte le misure previste per garantire il rispetto della risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU».