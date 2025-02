Cor 13:25 Lo Teatrì: Alghero per Gaza Lo Teatrì di Alghero ospita una nuova iniziativa per Gaza e la sua popolazione stremata dall´aggressione israeliana. Appuntamento per la giornata di mercoledì 5 febbraio (ore 18)



ALGHERO - Mercoledì 5 febbraio (ore 18) Lo Teatrì di Alghero ospita una nuova iniziativa per Gaza e la sua popolazione stremata dall'aggressione israeliana. Dopo l'evento già tenuto nel mese di dicembre, diversi artisti hanno dato la loro disponibilità per ripetere l'incontro, in particolare in questo caso si metteranno in vendita opere d'arte, e si potranno proporre letture, performance, interventi di riflessione.



Tutto si svolgerà in modalità "open mic", è sufficiente comunicare in anticipo la propria adesione. Le offerte raccolte durante l'iniziativa andranno tutte a favore della raccolta fondi promossa dall'associazione Sardegna Palestina: «Ogni donazione arriverà direttamente a Gaza. Lavoriamo a stretto contatto con organizzazioni locali e monitoriamo la distribuzione degli aiuti con immagini video e foto».



L’Associazione, inoltre, si fa carico dei costi di gestione e le donazioni sono inviate integralmente. Le coordinate per effettuare le donazioni: c/c intestato a Associazione Amicizia Sardegna Palestina Iban: IT86D0760104800000012907085 BIC/SWIFT code: BPPIITRRXXX - Causale: Raccolta fondi emergenza Gaza 2024". Lo Teatrì si trova in via Manzoni 85 ad Alghero, per adesioni e prenotazioni: 3770995520 - 338 598 3083.