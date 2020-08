Red 10:18 Porto Torres: aperte candidature per presidenti di seggio Election day ed elezioni comunali: per domenica 20 e lunedì 21 settembre, sostituiranno i presidenti indisponibili, alle Elezioni comunali comporranno l´Ufficio centrale







Per quanto riguarda la costituzione dell'Ufficio centrale per le Elezioni comunali di domenica 25 e lunedì 26 ottobre, il termine per l'invio delle domande è fissato per giovedì 3 settembre. alle 12. Le e-mail dovranno avere come oggetto “Candidatura costituzione Ufficio centrale per Elezioni comunali del 25 e 26 ottobre”. Le domande dovranno essere inviate via e-mail all'indirizzo web elettorale@comune.porto-torres.ss.it o via Pec a demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it (solo per chi è in possesso di posta elettronica certificata). Per ulteriori informazioni o chiarimenti si può contattare l'Ufficio elettorale telefonando al numero 079/5008032, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18. Commenti PORTO TORRES – Anche per le prossime elezioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre il Comune di Porto Torres, così come fatto negli altri anni, dà la possibilità di presentare le candidature per ricoprire il ruolo di presidente di seggio. I nominativi, scelti in prima battuta e d'ufficio dalla Corte d'appello, in caso di indisponibilità sono invece selezionati dal sindaco. Inoltre, per quanto riguarda le Elezioni comunali, è aperto l'avviso per i sei membri dell'ufficio centrale, anche in questo caso da presidenti di seggio regolarmente iscritti all'albo. «Anche per le prossime consultazioni elettorali, così come fatto in occasione sia delle Politiche, sia delle Regionali, abbiamo deciso di promuovere due manifestazioni di interesse, in modo da dare massima trasparenza e pubblicità, nell'ottica di selezionare sia i presidenti di seggio che andranno a sostituire quelli già nominati dal Tribunale, ma rinunciatari per quanto riguarda la consultazione del 20 e 21 settembre; sia per la composizione dell'ufficio centrale per le Elezioni comunali. Faccio un appello ai cittadini che hanno voglia di ricoprire questi importanti incarichi e far pervenire al Comune la loro disponibilità», dichiara il sindaco Sean Wheeler.Il requisito principale per svolgere entrambi i ruoli è l'iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio. Vista la delicatezza dell'incarico, saranno prese in considerazione la competenza, la capacità e la conoscenza della materia e per questo motivo l'Amministrazione comunale selezionerà chi ha già ricoperto almeno il ruolo di segretario o di scrutatore. Chi è interessato può inviare al Comune una dichiarazione in carta semplice, indicando i dati anagrafici e il possesso dei requisiti, facendo presente anche le esperienze pregresse. Due le scadenze. Per quanto riguarda la sostituzione dei presidenti rinunciatari alle elezioni del 20 e 21 settembre, il termine per la presentazione delle candidature è fissato per venerdì 10 settembre, alle 12. Le e-mail dovranno avere come oggetto “Candidatura presidente di seggio per le Elezioni del 20 e 21 settembre”.Per quanto riguarda la costituzione dell'Ufficio centrale per le Elezioni comunali di domenica 25 e lunedì 26 ottobre, il termine per l'invio delle domande è fissato per giovedì 3 settembre. alle 12. Le e-mail dovranno avere come oggetto “Candidatura costituzione Ufficio centrale per Elezioni comunali del 25 e 26 ottobre”. Le domande dovranno essere inviate via e-mail all'indirizzo web elettorale@comune.porto-torres.ss.it o via Pec a demografici@pec.comune.porto-torres.ss.it (solo per chi è in possesso di posta elettronica certificata). Per ulteriori informazioni o chiarimenti si può contattare l'Ufficio elettorale telefonando al numero 079/5008032, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.