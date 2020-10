A.B. 20:04 J24: Vigne Surrau vince la terza tappa La terza tappa del Circuito zonale J24-Trofeo Acqua Santa Lucia, ad Alghero, è andata all’imbarcazione timonata da Aurelio Bini. In equipaggio con lui, Pietro Alvisa, Mauro Pisanu, Evero Niccolini e Roberta Piras







Le acque adiacenti al molo di sottoflutto del porto hanno ospitato il piccolo campo di gara: vero dominatore è stato il J24 “Vigne Surrau”, timonato da Aurelio Bini che, grazie alle due vittorie del sabato e al secondo posto di domenica, si è aggiudicato il trofeo. In equipaggio con lui anche Pietro Alvisa, Mauro Pisanu, Evero Niccolini e Roberta Piras. «Questo risultato è frutto di tanti anni di lavoro insieme, unito ai talenti personali come quello di Aurelio e di Evero che sono impagabili; è questa l’alchimia, sul monotipo il fattore premiante è l’equipaggio», ha commentato Pisanu.



In seconda posizione la new entry di questa tappa, “Botta dritta”, dell'armatore-timoniere maddalenino Mariolino Di Fraia, tallonato a un solo punto di distacco da “12.1”, timonato da Gianluca Manca. Le due giornate sono state caratterizzate da vento non costante, che variava secondo un range da 6 a 8nodi da ponente a ponente/libeccio. Queste mini regate molto tecniche hanno impegnato moltissimo non solo gli equipaggi, ma anche il comitato di regata presieduto da Marcello Solinas e i due giudici in acqua Chicco Clivio e Claudio Razzuoli. La terza tappa del Circuito zonale J24 si concluderà sabato 14 e domenica 15 novembre, sempre ad Alghero. Le regate, inserite nel calendario nazionale, saranno valide per attribuire il titolo di campione della Terza zona. Commenti ALGHERO - I J24 sono tornati in acqua nel fine settimana, ad Alghero, per proseguire la terza tappa del Circuito zonale. La locale Sezione della Lega navale italiana ha organizzato il J24 contest denominato “Trofeo Acqua Minerale Santa Lucia regata a voli”, con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, della FirstBunker Centro Alghemar dell’Assistenza nautica Paddeu. I voli sono brevi regate molto tecniche e veloci in cui si sono sfidati i dieci equipaggi J24 iscritti. Ventiquattro i voli disputati (sedici sabato e otto 8 domenica), ad ogni volo a rotazione partecipavano cinque barche e otto voli contavano come una prova.Le acque adiacenti al molo di sottoflutto del porto hanno ospitato il piccolo campo di gara: vero dominatore è stato il J24 “Vigne Surrau”, timonato da Aurelio Bini che, grazie alle due vittorie del sabato e al secondo posto di domenica, si è aggiudicato il trofeo. In equipaggio con lui anche Pietro Alvisa, Mauro Pisanu, Evero Niccolini e Roberta Piras. «Questo risultato è frutto di tanti anni di lavoro insieme, unito ai talenti personali come quello di Aurelio e di Evero che sono impagabili; è questa l’alchimia, sul monotipo il fattore premiante è l’equipaggio», ha commentato Pisanu.In seconda posizione la new entry di questa tappa, “Botta dritta”, dell'armatore-timoniere maddalenino Mariolino Di Fraia, tallonato a un solo punto di distacco da “12.1”, timonato da Gianluca Manca. Le due giornate sono state caratterizzate da vento non costante, che variava secondo un range da 6 a 8nodi da ponente a ponente/libeccio. Queste mini regate molto tecniche hanno impegnato moltissimo non solo gli equipaggi, ma anche il comitato di regata presieduto da Marcello Solinas e i due giudici in acqua Chicco Clivio e Claudio Razzuoli. La terza tappa del Circuito zonale J24 si concluderà sabato 14 e domenica 15 novembre, sempre ad Alghero. Le regate, inserite nel calendario nazionale, saranno valide per attribuire il titolo di campione della Terza zona.