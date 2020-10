Cor 11:00 Incivili scatenati: Natura morta con vista Ecco l´opera di qualche vandalo sulla strada all’altezza delle vasche di zio Peppino sull’Alghero Bosa. C´è qualcosa nella mente di simili incivili che non funziona a dovere



Commenti ALGHERO - Incivili scatenati ad Alghero. Ecco l'ultimo regalo, in termini di tempo, alla città. Un elettrodomestico e dei sanitari abilmente abbandonati sulla litoranea per Bosa, proprio all'uscita dalla città di Alghero. Persone simili, senza scrupolo alcuno per l'ambiente ed il decoro, andrebbero pesantemente sanzionate e perseguite legalmente per inquinamento.