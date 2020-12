A.B. 19:19 Volley: l’Hermaea fa tappa a Sassuolo Altro impegno esterno per la squadra di coach Giandomenico, che domenica pomeriggio cercherà il riscatto dopo le sconfitte contro Pinerolo e Club Italia, nel match valido per il campionato di serei A2 di pallavolo femminile







(Foto di Luigi Fiori) Commenti OLBIA – Sarà Sassuolo il prossimo ostacolo sul cammino dell’Hermaea Olbia, che domenica pomeriggio cercherà un successo in Emilia per cancellare gli ultimi due stop contro Pinerolo e Club Italia. La sfida, valida per il campionato di serie A2 di pallavolo femminile è in programma domani, domenica 13 dicembre, alle 14.30, alla Palestra “Consolata” di Sassuolo. La lotta per l’accesso alla Poule Promozione è ancora apertissima: a quattro turni dal termine della regular season e con numerosi recuperi all’orizzonte, il quinto posto è distante 3punti. Inoltre, le prestazioni delle ultime settimane sono sempre state incoraggianti al di là dei risultati.Coach Giandomenico non può che essere ottimista: «Contro il Club Italia avremmo potuto vincere per 3-0 anche senza Korhonen. Piia è la nostra top scorer e il suo apporto è determinante per noi. Peraltro ha dovuto dare forfait proprio a ridosso della partita, per cui non avevamo avuto modo di preparare soluzioni alternative. Nonostante tutto credo che la squadra abbia disputato una grande partita, dominando nel primo e nel terzo set e andando vicina alla chiusura nel quarto. Siamo tornati a casa con un punto. Sappiamo che potevano essere due se non tre, ma ora non ci resta che guardare avanti e pensare alla prossima partita».A Sassuolo, l’Hermaea dovrà fare i conti con un avversario in salute, capace, recentemente, di battere in quattro set l’Acqua&Sapone Roma trascinata dalla giovanissima Antropova, top scorer del campionato con 249punti messi a terra. All’andata, le galluresi ebbero la meglio per 3-0, dopo una battaglia comunque equilibrata. Si tenterà fino all’ultimo di aggregare Korhonen, che ancora sta smaltendo l’infortunio alla caviglia.«Sassuolo è una squadra giovane e grintosa – aggiunge l’allenatore biancoblu – non sarà semplice, ma abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli e pensiamo di potercela giocare alla pari come sempre. Ultimamente, abbiamo prodotto delle buone prestazioni che però non siamo riusciti a concretizzare in termini di risultati. Costruiamo bene, ma poi spesso nel finale falliamo. Dopo la vittoria di Montale eravamo cresciuti sotto questo aspetto, poi però il mese di pausa ci ha tolto qualcosa. Bisogna tener presente che questa squadra ha diverse giovani in alcuni ruoli chiave. Non è un alibi, solo un dato che può aiutare a comprendere le motivazioni di questi alti e bassi. Ho comunque grande fiducia nelle mie giocatrici: lottano, esprimono un buon gioco e sono convinto che riusciranno a compiere anche l’ultimo salto di qualità».(Foto di Luigi Fiori)