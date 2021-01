A.B. 22:11 Massimo Chessa ritorna in maglia Dinamo Il 32enne play-guardia sassarese disputerà campionato Lba e Basketball champions league in canotta biancoblu. Nella scorsa stagione, bruscamente interrotta dalla pandemia, ha indossato la maglia di Napoli







Nella foto: Massimo Chessa Commenti Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato il ritorno in maglia biancoblu di Massimo Chessa. Il sassarese, classe 1988, già aggregato alla prima squadra per gli allenamenti dalla scorsa settimana, è ufficialmente un giocatore della Dinamo: ritorna a casa a sei stagioni di distanza dalla conquista dello storico triplete 2014/15. Lo scorso anno in forze a Napoli, in Legadue, precedentemente è stato protagonista della promozione nella massima serie della Virtus Roma. “Massimino” torna a casa dopo aver debuttato in A2 con la maglia della Dinamo nel 2004: con il suo ingresso in squadra salgono a quota tre i sassaresi alla corte di coach Gianmarco Pozzecco, cinque sardi in squadra.Play-guardia di 188centimetri, Chessa debutta in serie A2 proprio con la maglia della Dinamo, dove gioca quattro stagioni arrivando fino ai play-off promozione alla corte di coach Demis Cavina sfumati solo in finale con Soresina. Nella stagione 2009/10, arriva il grande salto nella massima serie con la Pallacanestro Biella. Dopo le ottime parentesi con Verona e Torino, torna a casa nel gennaio del 2014 e un mese dopo solleva la Coppa Italia, il primo trofeo della storia della Dinamo Banco di Sardegna.Nella stagione successiva, centra il “triplete” ancora in maglia Dinamo, con la vittoria di Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Nell’estate del 2015, approda a Trapani in A2, dove chiude la stagione con una media di oltre 10punti a partita. Nel 2016, passa alla Virtus Roma con cui disputa tre stagioni da protagonista con il ruolo di capitano: il suo apporto è fondamentale nel ritorno in serie A della formazione capitolina. Nella scorsa stagione, bruscamente interrotta dalla pandemia, ha indossato la maglia di Napoli.Nella foto: Massimo Chessa