Cor 17:25
Aurora Murgia in Next Gen Nazionale
Grande orgoglio per la Mercedes Basket Alghero: Aurora Murgia, classe 2009, è stata convocata nella Nazionale U19 Next Gen, che si disputerà dal 12 al 16 novembre 2025 a Chianciano Terme - Chiusi
Aurora Murgia in Next Gen Nazionale

ALGHERO - «Aurora, talento cristallino cresciuto nel vivaio algherese, sarà una delle due atlete nate nel 2009 a far parte della prestigiosa selezione Under 19, un traguardo che testimonia il suo straordinario percorso di crescita e il valore del lavoro svolto dal settore giovanile della Mercede Basket». Così il GM della mercede Basket Alghero, Francesco De Rosa. «La chiamata di Aurora nella rappresentativa nazionale - dichiara il GM Francesco De Rosa - rappresenta un riconoscimento di eccellenza, non solo per la giovane atleta ma per tutto l’ambiente sportivo algherese, che vede premiato l’impegno, la dedizione e la passione con cui ogni giorno si lavora per far crescere il futuro del basket femminile. Ci congratuliamo con Aurora per questo importante risultato e le auguriamo di vivere questa esperienza unica con entusiasmo, grinta e il sorriso che da sempre la contraddistingue. Forza Aurora, forza Mercede».
15:48
Veljko Mrsic è il nuovo coach Dinamo
Originario di Spalato, 54 anni, Mrsic porta a Sassari una grande esperienza maturata in una brillante carriera da giocatore - culminata con la conquista dello Scudetto della “stella” di Varese - e un ricco percorso da allenatore, impreziosito da quattro titoli croati e dalla panchina della nazionale della Croazia.
4 novembre
Alghero: auto a fuoco nella notte
3 novembre
Furto in profumeria: tre denunce ad Alghero
4 novembre
«Scala Piccada, atti in ritardo serve rispetto»



