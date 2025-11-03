Cor 17:25 Aurora Murgia in Next Gen Nazionale Grande orgoglio per la Mercedes Basket Alghero: Aurora Murgia, classe 2009, è stata convocata nella Nazionale U19 Next Gen, che si disputerà dal 12 al 16 novembre 2025 a Chianciano Terme - Chiusi



ALGHERO - «Aurora, talento cristallino cresciuto nel vivaio algherese, sarà una delle due atlete nate nel 2009 a far parte della prestigiosa selezione Under 19, un traguardo che testimonia il suo straordinario percorso di crescita e il valore del lavoro svolto dal settore giovanile della Mercede Basket». Così il GM della mercede Basket Alghero, Francesco De Rosa. «La chiamata di Aurora nella rappresentativa nazionale - dichiara il GM Francesco De Rosa - rappresenta un riconoscimento di eccellenza, non solo per la giovane atleta ma per tutto l’ambiente sportivo algherese, che vede premiato l’impegno, la dedizione e la passione con cui ogni giorno si lavora per far crescere il futuro del basket femminile. Ci congratuliamo con Aurora per questo importante risultato e le auguriamo di vivere questa esperienza unica con entusiasmo, grinta e il sorriso che da sempre la contraddistingue. Forza Aurora, forza Mercede».