Polizia all´Università delle Tre Età
Cor 19:00
Polizia all´Università delle Tre Età
La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’Università della Terza Età, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione dedicata al contrasto del fenomeno delle truffe, purtroppo sempre più diffuso anche nel territorio algherese.


ALGHERO - Nella giornata di ieri, ad Alghero, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’Università della Terza Età, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione dedicata al contrasto del fenomeno delle truffe, purtroppo sempre più diffuso anche nel territorio algherese. All’incontro hanno preso parte la Dott.ssa Marisa Castellini, Presidente dell’Università della Terza Età di Alghero ed il Dott. Angelo Fois, Dirigente del Commissariato P.S. di Alghero insieme ai Responsabili dell’Ufficio Denunce e della Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S.

La partecipazione è stata numerosa: studenti e cittadini si sono dimostrati particolarmente attenti e interessati, consapevoli della crescente attualità del tema. Gli operatori della Polizia di Stato hanno illustrato, in modo chiaro e concreto, le principali tecniche utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime, con particolare riferimento agli anziani e alle persone più fragili.

Durante l’incontro sono stati forniti consigli pratici su come riconoscere i tentativi di truffa, come evitarli e come segnalare tempestivamente situazioni sospette. Sono state inoltre spiegate alcune modalità operative delle indagini condotte dal Commissariato, con il racconto di episodi reali di truffe verificatesi recentemente ad Alghero, utili per comprendere dinamiche e comportamenti tipici dei malintenzionati. La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione del fenomeno, invitando la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a rivolgersi sempre alle Forze di Polizia in caso di dubbi o necessità.
26/11/2025
