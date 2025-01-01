Alguer.it
Cor 12:15
Basket D, Alghero cade a Elmas
DR1 – La Costruzioni Valentino SAP Alghero ci prova fino alla fine, ma Elmas passa 69-62 La Costruzioni Valentino SAP Alghero ha dato prova di grande carattere nella trasferta contro il GSO Elmas, chiudendo la partita 69-62
Basket <i>D</i>, Alghero cade a Elmas

ALGHERO - La gara è iniziata positivamente, con buon gioco di squadra in attacco e attenzione in difesa, ma i giallorossi hanno faticato a trovare il canestro, sbagliando diverse conclusioni soprattutto nel primo quarto. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra ha iniziato a concretizzare le proprie azioni dopo una tripla di Busi, rimanendo sempre a contatto con gli avversari senza riuscire mai a prendere un vero vantaggio.

Elmas, composta da soli giocatori senior e molto fisica, ha dimostrato esperienza nella gestione dei momenti cruciali del match, alternando ritmi veloci e più controllati quando necessario. Nel quarto periodo, la SAP Alghero ha tentato la rimonta dal -10 fino al -3, ma un parziale decisivo degli avversari ha impedito il sorpasso finale.

«Nonostante qualche errore nei momenti decisivi, sono molto soddisfatto dell'impegno della squadra. Abbiamo difeso e attaccato insieme, con grande spirito collaborativo. Era una partita difficile, ma i ragazzi hanno giocato al massimo delle loro possibilità» ha commentato coach Mastropietro. Il prossimo impegno, sabato 1° novembre, vedrà i giallorossi tornare al Palamanchia per affrontare il Sinnai Basket, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta e continuare a crescere come squadra.
