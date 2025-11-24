Alguer.it
Polemica ad Alghero: «Commissioni bizzarre»
Cor 12:37
Polemica ad Alghero: «Commissioni bizzarre»
Lo hanno dichiarato Tedde, Caria, Bardino, Peru e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia in occasione della convocazione odierna della commissione comunale IV per partecipare al congresso sulla "People stategy"
Polemica ad Alghero: «Commissioni bizzarre»

ALGHERO - «Crediamo sia arrivata l'ora di porre un deciso stop alla convocazione di Commissioni con ordini del giorno bizzarri, in aperta violazione delle norme che ne regolano il funzionamento e con spreco di risorse pubbliche. Oggi è la volta di una "strana" convocazione della IV Commissione, competente in materia di Pubblica istruzione e servizi sociali, per partecipare ad un convegno che si concluderà con la firma di una convenzione fra l'Amministrazione e altri soggetti. Attività del tutto estranee ai compiti e funzioni delle Commissioni».

«E' evidente che se i singoli commissari intendono partecipare al convegno lo possono fare, ma senza far gravare sulle casse pubbliche il pagamento di gettoni di presenza. Con queste convocazioni astruse si sprecano i soldi degli algheresi e si corre il rischio di far accendere sull'attività delle commissioni i riflettori degli organi giurisdizionali che vigilano sulla corretta spendita del denaro pubblico».

«Per tali motivi i consiglieri di Forza Italia fin da ora annunciano che non parteciperanno a questa commissione e a tutte le altre il cui ordine del giorno e le attività previste non rientrino nelle funzioni istruttorie e consultive ad esse attribuite, e saranno loro malgrado costretti a fare le dovute segnalazioni agli organi competenti a contrastare lo spreco di pubbliche risorse». Lo hanno dichiarato Tedde, Caria, Bardino, Peru e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia.
24/11/2025
In House: via a nuovi criteri di riparto
Via ai criteri di riparto del contributo straordinario da 20 milioni di euro destinato alla ricapitalizzazione delle società in house di Province e Città Metropolitane
