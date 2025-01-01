Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportBasketB, Mercede a gonfie vele con l´Antonianum
Cor 10:27 video
B, Mercede a gonfie vele con l´Antonianum
La Mercede Alghero fa suo il big match della serie B femminile, grazie anche ad un gioco brillante e ad una difesa granitica


ALGHERO - In un Pala Corbia gremito, la Mercede fa suo il big match della serie B femminile, grazie anche ad un gioco brillante e ad una difesa granitica. Parte subito forte la Mercede, che grazie a Murgia, Petrova e Silanos macina gioco e punti, le sole Dotta e Ljubenovic non bastano all'Antonianum e nonostante la repentina uscita di Derkyuvlieva, gravata di 3 falli, le catalane prendono il largo e chiudono i primi 10' sul 31-11.

Nel II Quarto, Ljubenovic si oppone quasi da sola a Murgia, Cavallero e soprattutto Vaicekauskas, autrice di un'ottima partita: il parziale si chiude in parità 14-14 e le squadre vanno al riposo sul 45-25 per la Mercede. Nel III quarto nuovo allungo della squadra di casa grazie alla giovanissima Giselle Douglas coadiuvata da Moro e Cavallero. Barone (2010), Ljubenovic e Papalexis riescono a limitare i danni, 19-10 il parziale e squadra all'ultimo riposo sul 64-35. Nel IV Quarto mini break di 5-0 per l'Antonianum, che prova a riavvicinarsi. Cavallero con un canestro ferma la rimonta, Douglas e Petrova chiudono la partita, 11-8 il parziale e risultato finale fissato sul 75-43.

«Oggi, nonostante un arbitraggio un po' difficile da capire, siamo partiti col piede giusto e abbiamo chiuso quasi subito l'incontro. In settimana abbiamo firmato Aleksandra Petrova, per lei sì tratta di un ritorno ad Alghero dove ha fatto tutto il settore giovanile. Oggi ha fatto vedere che può essere una giocatrice importante per noi, ha portato un po' di esperienza oltre alla sua fisicità ed alla tecnica. Mercoledì ci aspetta un' altra partita importante ad Elmas, il recupero non è molto, ma dobbiamo abituarci ai ritmi del campionato» dichiara Francesco De Rosa.

MERCEDE - ANTONIANUM: FINALE 75-43
Mercede: Murgia 23, Kiolchevska, Derekyuvlieva, Coni 6, Petrova 11, Cavallero 7, Vitali 3, Bebbu, Silanos 7, Moro 3, Douglas 6, Vaicekauskas 9. Allenatore; Manuela Monticelli.
Antonianum: Dotta 5, Saba 5, Fraghì 2, Ruggeri 1, Mainas, Fadda ne, Ljubenovic 19, Piludu C., Piludu M., Jordan 3, Barone 6, Papalexis 2. Allenatore: Salvatore Fraghì.
Arbitri: Farci Nicola di Settimo San Pietro (CA) - Spissu Alessandro di Alghero (SS)
PARZIALI: 31-11; 14-14; 19-10; 11-8.

Guarda e condividi il video su Alguer.tv
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:15
Basket D, Alghero cade a Elmas
DR1 – La Costruzioni Valentino SAP Alghero ci prova fino alla fine, ma Elmas passa 69-62 La Costruzioni Valentino SAP Alghero ha dato prova di grande carattere nella trasferta contro il GSO Elmas, chiudendo la partita 69-62
25/10Basket B, Mercede ospita l’Antonianum
20/10Basket D, ad Alghero passa la Genneruxi
20/10Mercede B, prima partita e prima vittoria
21/10La Dinamo cerca riscatto in Europe Cup
9/10Le finali di Eurocup 1 IWBF tornano a Sassari
6/10D, esordio con vittoria per l´Alghero
6/10Dinamo, debutto con sconfitta vince Varese
27/9Pallacanestro Alghero: Cresci e Costa istruttori nazionali
25/9Le Women volano alla regular season di Eurocup
22/9Dinamo: torna il basket in classe
« indietro archivio basket »
26 ottobre
Winter, buio pesto su Alghero
24 ottobre
La Vigilessa lascia Alghero, il sindaco la ringrazia
26 ottobre
Mario Peretto, 12 anni di successi in Cantina



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)