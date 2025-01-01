video Cor 10:27 B, Mercede a gonfie vele con l´Antonianum La Mercede Alghero fa suo il big match della serie B femminile, grazie anche ad un gioco brillante e ad una difesa granitica







Nel II Quarto, Ljubenovic si oppone quasi da sola a Murgia, Cavallero e soprattutto Vaicekauskas, autrice di un'ottima partita: il parziale si chiude in parità 14-14 e le squadre vanno al riposo sul 45-25 per la Mercede. Nel III quarto nuovo allungo della squadra di casa grazie alla giovanissima Giselle Douglas coadiuvata da Moro e Cavallero. Barone (2010), Ljubenovic e Papalexis riescono a limitare i danni, 19-10 il parziale e squadra all'ultimo riposo sul 64-35. Nel IV Quarto mini break di 5-0 per l'Antonianum, che prova a riavvicinarsi. Cavallero con un canestro ferma la rimonta, Douglas e Petrova chiudono la partita, 11-8 il parziale e risultato finale fissato sul 75-43.



«Oggi, nonostante un arbitraggio un po' difficile da capire, siamo partiti col piede giusto e abbiamo chiuso quasi subito l'incontro. In settimana abbiamo firmato Aleksandra Petrova, per lei sì tratta di un ritorno ad Alghero dove ha fatto tutto il settore giovanile. Oggi ha fatto vedere che può essere una giocatrice importante per noi, ha portato un po' di esperienza oltre alla sua fisicità ed alla tecnica. Mercoledì ci aspetta un' altra partita importante ad Elmas, il recupero non è molto, ma dobbiamo abituarci ai ritmi del campionato» dichiara Francesco De Rosa.



MERCEDE - ANTONIANUM: FINALE 75-43

Mercede: Murgia 23, Kiolchevska, Derekyuvlieva, Coni 6, Petrova 11, Cavallero 7, Vitali 3, Bebbu, Silanos 7, Moro 3, Douglas 6, Vaicekauskas 9. Allenatore; Manuela Monticelli.

Antonianum: Dotta 5, Saba 5, Fraghì 2, Ruggeri 1, Mainas, Fadda ne, Ljubenovic 19, Piludu C., Piludu M., Jordan 3, Barone 6, Papalexis 2. Allenatore: Salvatore Fraghì.

Arbitri: Farci Nicola di Settimo San Pietro (CA) - Spissu Alessandro di Alghero (SS)

