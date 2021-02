Red 10:50 Consegna fogli venatori a Sassari I cacciatori residenti nel territorio comunale di Sassari devono consegnare il foglio venatorio per l´anno 2020/2021 entro lunedì 1 marzo e potranno ritirare quello nuovo per il 2021/2022







La Stazione mobile sarà presente venerdì 26 febbraio dalle 9 alle 12 a La Corte, in Piazza don Giuseppe Pittalis, e sabato 27, negli stessi orari, nella piazza di Palmadula. I cacciatori dovranno osservare tutte le norme anti-Covid, come il divieto di creare assembramenti e l'uso della mascherina.