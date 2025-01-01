Alguer.it
Cor 16:46
Morto bimbo ricoverato per colpo di calore
«Danno cerebrale irreversibile». Niente da fare per il bimbo trasportato da Alghero e ricoverato nel giorni scorsi d´urgenza al Gemelli in seguito ad un colpo di calore. Aperta un´inchiesta
ALGHERO - E' morto questa mattina (lunedì) il bimbo romeno di 4 anni, ricoverato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli e giunto in coma a seguito di un colpo di calore. Il bambino, trasferito dall'aeroporto di Alghero con elisoccorso e arrivato al Gemelli in condizioni gravissime, «è morto a causa di un danno cerebrale irreversibile, che è evoluto negativamente nonostante tutte le azioni mediche intraprese dai rianimatori della Terapia intensiva pediatrica del Gemelli». Secondo le ultime ricostruzioni non confermate dalle autorità, il piccolo, durante la permanenza nel vicino paese di Olmedo, mercoledì scorso era sfuggito al controllo dei genitori che stavano riposando ed era salito nell'auto parcheggiata al sole. Lì lo avevano ritrovato i genitori, privo di sensi, e avevano subito allertato i soccorsi. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero.

