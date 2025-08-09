|
Manu Chao fa ballare Alghero
ALGHERO - Ad aprire il concerto dei Manu Chao, unica tappa in Sardegna, l’energia sarda e il ritmo irresistibile dei Train To Roots:; Serata memorabile ad Alghero con l'inconfondibile stile dei Manu Chao, da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato. Sold out l'Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia e tutti in piedi con i grandi inni della sua carriera: da “Mala Vida” a “Clandestino”, passando per “Próxima Estación: Esperanza” fino all’ultimo album “Viva Tu”.