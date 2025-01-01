Cor 20:57 Furgone in fiamme ad Alghero Provvidenziale l´intervento, la notte scorsa, da parte dei vigili del fuoco di Alghero nell´evitare che le fiamme si propagassero anche alla vegetazione circostante formata da canneto



ALGHERO - Furgone dato alle fiamme ad Alghero. Intorno alle 23.30, la squadra del distaccamento di Alghero dei vigili del fuoco è intervenuta in via Aldo Moro: Il rapido intervento ha impedito che le fiamme che lambivano il furgone, si propagassero anche alla vegetazione circostante formata da canneto. Le cause sono al vaglio degli operatori e della Polizia di Stato. Sul posto Polizia e Carabinieri, non si registrano feriti.