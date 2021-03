A.B. 18:03 Il motocross internazionale romba ad Alghero I migliori piloti del Mondiale domenica in gara al Lazzaretto. Domani mattina, Porta Terra ospiterà la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d´Italia



Commenti ALGHERO - Alghero ospita l’evento sportivo tra i più attesi nel mondo motoristico, gli Internazionali d’Italia di motocross 2021. La seconda prova, in programma domenica 7 marzo, nella pista del Lazzaretto, sarà illustrata nella conferenza stampa in programma domani, venerdì 5 marzo a Porta Terra. L’evento della Riviera del Corallo segue quello disputato a Riola Sardo domenica scorsa e precede la gara conclusiva degli Internazionali, domenica 14 a Mantova. L’appuntamento, tra i più attesi del calendario internazionale che vede in pista i più forti piloti del mondiale, sarà presentato dal sindaco Mario Conoci e dal presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, illustrato dal responsabile organizzativo della gara Lorenzo Resta, dagli assessori comunali coinvolti nell'iniziativa.