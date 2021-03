Red 13:49 Pulita l´area tra Renaredda e lo Scogliolungo «Non diamo spazio a chi offende Porto Torres», è la parola d´ordine lanciata da sindaco Massimo Mulas e dall´assessore comunale all´Ambiente Daniele Amato







«Il nostro litorale è un piccolo gioiello e fa male vederlo ridotto in queste condizioni - dichiarano il sindaco Massimo Mulas e l'assessore comunale all'Ambiente Daniele Amato - Chiediamo a tutti la massima collaborazione. Amare Porto Torres vuol dire rispettarla: non lasciamo spazio a chi offende le nostre ricchezze».



Nella foto: Renaredda prima e dopo Commenti PORTO TORRES - Il litorale tra Renaredda e lo Scogliolungo utilizzato come piccola discarica da chi mangia in strada. L'assessorato all'Ambiente del Comune di Porto Torres ha ripulito l'area da cartacce, cartoni di pizza e piccoli rifiuti.«Il nostro litorale è un piccolo gioiello e fa male vederlo ridotto in queste condizioni - dichiarano il sindaco Massimo Mulas e l'assessore comunale all'Ambiente Daniele Amato - Chiediamo a tutti la massima collaborazione. Amare Porto Torres vuol dire rispettarla: non lasciamo spazio a chi offende le nostre ricchezze».Nella foto: Renaredda prima e dopo