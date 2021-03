Cor 18:52 Corsi d´acqua, Multiss a lavoro Si tratta di opere di manutenzione che rientrano fra i servizi che la Provincia di Sassari, guidata dall´amministratore straordinario, Pietro Fois, ha affidato alla multiutility



Multiss dà il via agli interventi di pulizia dei corsi d'acqua e degli attraversamenti stradali in provincia di Sassari. Si tratta di opere di manutenzione che rientrano fra i servizi che la Provincia di Sassari, guidata dall'amministratore straordinario, Pietro Fois, ha affidato alla multiutility che, tra le altre attività, cura il buono stato delle strade extracittadine e degli alvei fluviali del Nord Sardegna. Gli interventi avviati in questi giorni hanno lo scopo di liberare gli alvei dei fiumi da eventuali detriti e vegetazione nei punti in cui i corsi d'acqua passano sotto le intersezioni delle principali strade provinciali. In questo modo si prevengono possibili esondazioni causate dalle ostruzioni degli alvei e gli eventuali danni che potrebbero derivare.



Al momento sono tredici gli attraversamenti individuati come critici nella Nurra, nella Romangia e in Anglona e sui quali interverranno le squadre della Multiss per mettere in sicurezza i siti. Negli attraversamenti individuati si procederà all'asportazione delle specie arboree morte o poco radicate, al decespugliamento di arbusti, canne e ramaglie, allo sfalcio dei materiali erbosi ed infestanti (sia lungo le sponde che in alveo) e alla rimozione dei rifiuti solidi.



«L’accumulo di sedimenti, rifiuti e materiale vegetale crea una vera e propria barriera che comporta la riduzione della sezione utile al deflusso dell'acqua», spiega il dirigente del settore Ambiente, l'ing. Antonio Zara. «Gli attraversamenti individuati hanno caratteristiche molto simili: in tutti ritroviamo, sia sulle sponde che all’interno dell’alveo, arbusti, canne, detriti e popolazioni vegetali erbacee e arboree. La vegetazione è cresciuta in maniera incontrollata e questo rappresenta un pericolo su cui si deve intervenire in vista della stagione invernale».



