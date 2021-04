Red 10:09 Provincia: Pietrino Fois si è dimesso «Confermo che, sin dal primo momento di questa vicenda, oltre una settimana fa, ho rimesso il mio incarico di commissario della Provincia di Sassari nelle mani del presidente Solinas», dichiara al Quotidiano di Alghero l´ormai ex commissario straordinario



Quotidiano di Alghero, che fa trasparire tutto lo scoramento in un momento difficile, l'ormai ex commissario straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois conferma le sue dimissioni.



Dimissioni che, come dice, risalgono già alle ore successive al polverone sollevato da quello che è definito “Il pranzo di Sardara”. Un incontro (del quale ancora non sono chiare finalità e partecipanti, con tanti nomi, illazioni, racconti di fughe dalla finestra e dichiarazioni che, col tempo, troveranno una delineazione).



L'unica certezza, a oggi, è che la Provincia di Sassari non ha più un commissario, con Fois che si dimette a un mese dalla naturale conclusione del suo mandato, venerdì 21 maggio, quando nascerà la Città metropolitana di Sassari e il commissario sarà l'attuale sindaco del capoluogo turritano Nanni Campus.



