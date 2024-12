A.B. 9 maggio 2021 Motociclismo: spettacolo a Girasole Si è appena conclusa la seconda Prova del Campionato sardo velocità Msp, organizzata da Paolo e Michele Soddu sul tracciato di Is Arenadas



GIRASOLE - Si è appena conclusa la seconda Prova del Campionato sardo velocità Msp di motociclismo, organizzata da Paolo e Michele Soddu sul tracciato di Is Arenadas, a Girasole. Nelle “Supermoto expert”, vittoria di Nino Nieddu davanti a Riccardo Mulas, Matteo Papi, Mattia Luglié e Michele Soddu.



Nelle “Supermoto esordienti”, Andrea Pau precede Alessandro Silanos e Giovanni Diana. Nelle “Minimoto expert”, Francesco Contu anticipa sul traguardo Daniel Scanu, Matteo Angius e Francesco Fanni.



Nelle “Minimoto esordienti” vittoria di Edoardo Bruzzese davanti a Lorenzo Contu, Giacomo Cucciari, Riccardo Bruzzese ed Edoardo Norfo. Nelle “Minimoto new entry”, Justyn Tinti sale su gradino più alto del podio, secondo Mattia Monzo e terzo Ismaele Cangiolu. Nelle “Pitbike”, vince Marta Corrias.