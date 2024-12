Red 12 maggio 2021 Salvaguardia ambientale: avviso per le associazioni algheresi Il Comune ha pubblicato l´avviso per la manifestazione di interesse rivolto a tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale per la sottoscrizione di una convenzione per l´avvio di progetti che puntano alla salvaguardia delle aree di pregio del territorio comunale



ALGHERO – Il Comune di Alghero punta all’individuazione di una o più associazioni di volontariato e di promozione sociale senza fini di lucro finalizzata alla sottoscrizione di una o più convenzioni per l’avvio di progetti che puntano alla salvaguardia delle aree di pregio del territorio comunale in favore della comunità locale. L’Amministrazione comunale vuole avvalersi della collaborazione fattiva con il privato sociale per valorizzare il contributo dei cittadini volontari, che si adoperano per contribuire al decoro e alla pulizia del territorio, anche in concorso con la stessa Amministrazione.



Le attività oggetto delle convenzione sono l'ausilio nella promozione e cura ambientale del territorio, con particolare riferimento alle aree di pregio ambientale per contribuire, in sinergia con l’Amministrazione, al mantenimento del decoro e delle pulizia delle aree non ricomprese nel perimetro urbano oggetto di pulizia da parte della ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana (per esempio, la pulizia dai rifiuti non pericolosi); i servizi di supporto alle attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale. Le attività non comprendono la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, che rimangono di competenza dell’Amministrazione comunale.



Le associazioni interessate dovranno presentare, entro le 13 di sabato 29 maggio al Protocollo Generale del Comune di Alghero, in Via Cagliari 2 (ex Casa del caffè), la propria documentazione in plico chiuso con la dicitura: “Manifestazione di interesse rivolta a tutte le associazioni di volontariato e/o di promozione sociale senza fine di lucro finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione per l’avvio di progetti volti alla salvaguardia delle aree di pregio del territorio comunale”. La domanda può essere presentata entro la stessa data anche via Pec secondo le modalità previste dall’avviso pubblicato all’Albo pretorio del sito internet istituzionale del Comune di Alghero, alla sezione “Amministrazione trasparente–Provvedimenti–Provvedimenti dirigenti amministrativi”.