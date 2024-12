A.B. 5 giugno 2021 Catalana Softball in vetta al Girone G Nell’incontro disputatosi sul diamante di Maria Pia mercoledì, sono serviti solo quattro inning alle ragazze del manager Foddai e dei coach Sini e Sotgiu per annullare ogni aspirazione della Black Sheep Sassari, superata con il punteggio di 15-5



ALGHERO - Un’altra vittoria, questa volta per manifesta superiorità contro la Black Sheep Sassari, ha portato la Catalana Essenne softball Alghero in vetta alla classifica del Girone G del campionato nazionale di serie B. Nell’incontro disputatosi sul diamante di Maria Pia mercoledì, sono serviti solo quattro inning alle ragazze del manager Foddai e dei coach Sini e Sotgiu per annullare ogni aspirazione delle pecore nere sassaresi, superate con il punteggio di 15-5. In pedana, la continuità realizzativa di Silvia Pala e la sicurezza in ricezione di Giorgia Nuvoli hanno garantito quella tranquillità che è servita a tutta la squadra per giocare in modo efficace e senza errori.



In difesa da segnalare le ottime prestazioni della terza base Marnuri Cabrera e della seconda base Chiara Leoni, capace di chiudere un bel doppio gioco con la prima base Alessia Cossu. Tra gli esterni, ha prevalso l’esperienza di Giulia Zanda, sempre più dominatrice dell’area centrale del campo. In battuta, le mazze algheresi hanno confermato ciò che di buono è stato fatto nelle tre partite precedenti. Carmen Leoni ha seminato il panico nella difesa granata con tre battute importanti e altrettanti doppi, seguita da Nuvoli, che di doppi ne ha messo a referto due.



Quattro partite e quattro vittorie per le biancoblu, che domani, domenica 6 giugno, sono chiamate alla prova del nove contro il Cagliari sul campo del quartiere Cep del capoluogo isolano. Contro le rossoblu, la Catalana dovrà disputare due partite: Gara1 alle 11 e Gara2 30' dopo la conclusione del primo incontro. Finora, la squadra di Aldo Pisano e Maria Cristina Mattioni ha giocato tre partite, una in meno rispetto alle algheresi, vincendole tutte per manifesta superiorità e realizzando un bottino complessivo di 67punti e subendone 23. Una sfida al vertice, che aiuterà a capire il valore delle due squadre in lotta per mantenere la prima posizione nel girone regionale. Reduce dalla doppia vittoria contro la Roma Brewers, domani scenderà di nuovo in campo anche la Catalana baseball. Sul diamante laziale, la squadra guidata dal manager cubano Heredia Campa affronterà in due partite la Nettuno 2.



Nella foto (di Claudio Atzori): Silvia Pala