Red 22 giugno 2021 Il Teatro d´Inverno al Marina Estate La compagnia algherese e Bocheteatro andranno vanno in scena domani, al Teatro Sant’Eulalia di Cagliari. Alle 17.30, sul palco lo spettacolo “Il gatto dagli stivali”; alle 21, spazio a “Frammenti rosa”



ALGHERO - Proseguono negli spazi del Teatro Sant’Eulalia di Cagliari gli appuntamenti di “Marina Estate”, il festival teatrale per adulti e bambini organizzato da Theandric Teatro Nonviolento, con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu. “Il gatto dagli stivali” della compagnia algherese Teatro d’Inverno (liberamente ispirato alla versione di Charles Perrault, con l’adattamento e regia Giuseppe Ligios), con gli attori Antonello Foddis, Giuseppe Caragliu e lo stesso Ligios, aprirà gli appuntamenti estivi di domani, mercoledì 23 giugno, alle 17.30.



Poi, alle 21, spazio a “Frammenti rosa” di Bocheteatro, un breve itinerario teatrale attraverso il mondo femminile. Spaccati di vita quotidiana di donne che si raccontano, si scontrano, si incontrano. Frammenti rosa è uno spettacolo vivace sulle donne che sanno ridere di se stesse e che fanno ridere. Le avventure amorose raccontate forniscono lo spunto per affrontare tematiche legate alle dinamiche di coppia con un linguaggio giocoso e irriverente. La musica dal vivo fa da terzo narratore con Fabio Coronas (cajion e tromba) e Omar Bandinu (pianoforte), accompagnando in scena l’attrice Monica Corimbi, con la regia di Giovanni Carroni.



Theandric Teatro protagonista dell’appuntamento per bambini di venerdì 25, alle 17.30, con “La città di Smeraldo” (tratto dal romanzo “Il meraviglioso mago di Oz” di L.Frank Baum), con la regia e l'adattamento di Maria Virginia Siriu e la partecipazione dell'attrice Francesca Cabiddu. Alle 21, in scena la compagnia Origamundi con “Il vuoto dentro”, scritto e interpretato da Giovanni Trudu, con la regia di Ivano Cugia.



Marina Estate è organizzato dalla compagnia Theandric Teatro Nonviolento, con il contributo e sostegno del Ministero della Cultura e dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Il biglietto per gli spettacoli delle 17.30 costa 5euro e l’abbonamento per i nove spettacoli costa 27euro. I tagliandi per gli spettacoli delle 21 costano 8euro, mentre l’abbonamento per tutti gli appuntamenti ha un costo di 45euro. I biglietti si possono acquistare direttamente al teatro il giorno dello spettacolo, dalle 17. La prenotazione è obbligatoria da effetturasi via sms o WhatsApp al numero 380/1759253.



Nella foto: un momento de Il gatto con gli stivali