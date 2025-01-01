Cor 17:29 Alghero: auto a fuoco nella notte Incendio di probabile origine dolosa: provvidenziale l´intervento dei vigili del fioco per evitare che le fiamme si propagassero. Il fatto introno alle 2 del mattino



ALGHERO - Momenti di paura nella notte tra lunedì e martedì in via Don Sturzo, dove un Suv è stato completamente distrutto dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 2, quando i residenti, svegliati dal crepitio e dal fumo, sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo. Praticamente certa l'origine dolosa delle fiamme. provvidenziale l'intervento dei vigili del fioco per evitare che le fiamme si propagassero ai mezzi circostanti. Indagano le forze dell'ordine.



Foto d'archivio