Alguer.itnotiziealgheroCronacaAnimali › Canile, volontari preoccupati. «Silenzio non più accettabile»
Cor 19:20
Canile, volontari preoccupati
«Silenzio non più accettabile»
Il Comitato Spontaneo dei Volontari del Canile Primavera di Alghero chiede atti formali per il futuro della struttura di Pala Pirastru: «la questione è interamente politica e riguarda la volontà dell’Amministrazione di dare seguito a un impegno pubblico e a un’aspettativa collettiva»
Canile, volontari preoccupati. «Silenzio non più accettabile»

ALGHERO - «La mancanza di risposte e la gestione interlocutoria di una questione così rilevante destano forte preoccupazione. Ad oggi, nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta ai volontari, né risultano atti formali che diano seguito agli impegni assunti. Le dichiarazioni diffuse a mezzo stampa in questi mesi, prive di riscontri amministrativi e giuridici, non possono sostituire atti concreti né chiarire le reali intenzioni dell’Amministrazione comunale».

Il Comitato Spontaneo dei Volontari del Canile Primavera di Alghero chiede atti formali per il futuro della struttura di Pala Pirastru, non avendo avuto dalla voce dell'assessore Raniero Selva («delegato del sindaco per la questione») alcuna rassicurazione sul futuro della struttura in occasione dell'incontro venuto lo scorso 7 ottobre.

«Dopo mesi di attesa - sottolineano - riteniamo che i tempi siano maturi per una decisione politica esplicita e per l’avvio concreto delle procedure di acquisizione. A questo punto, non sono più credibili ulteriori rinvii o motivazioni tecniche: la questione è interamente politica e riguarda la volontà dell’Amministrazione di dare seguito a un impegno pubblico e a un’aspettativa collettiva.
Oltre 8.200 cittadini attendono una risposta chiara: se l’Amministrazione intenda o meno procedere con l’acquisto del Canile Primavera e quali siano le tempistiche previste».
4 novembre
Alghero: auto a fuoco nella notte
5 novembre
Capodanno Alghero: Gabry Ponte, Kid Yugi, Raf
5 novembre
Cap d´Any, Moro bacchetta Auriemma (FdI)



