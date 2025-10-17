Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloTeatro › Festival Teatre Català, successo
Cor 15:17
Festival Teatre Català, successo
Successo per la prima edizione “Festival del Teatre Català de l’Alguer”. Il palco del Teatro Civico “G. Ballero” ha ospitato tre intense serate di teatro amatoriale
Festival Teatre Català, successo

ALGHERO - Alghero e la Catalogna si sono ritrovate sul palco del Teatro Civico “G. Ballero”, dal 9 all’11 ottobre, per una tre giorni che si è rivelata molto apprezzata. Cala il sipario con un bilancio positivo sulla prima edizione del “Festival del Teatre Català de l’Alguer”. La manifestazione, organizzata dalla “Companyia Teatral “El Telò”, insieme all’Istituto Artistico musicale “G.Verdi di Alghero”, che per tutte e tre le serate ha curato la parte musicale, ha visto il supporto della Federacío de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya organizzatrice de la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar.

Ad Alghero, insieme alla Companyia Teatral “El Telò” con “La Questo’del Dabaix”, si sono esibiti anche il Grup de Teatre La Teatral di Barcellona con “Llenties i cigrons” e il Grup de Teatre Punt i Seguit di Terrassa che ha portato, invece, un monologo e poi “La Festa del Blat”. La formula del Festival prevedeva che per tutte e tre le serate, le compagnie si esibissero alternandosi sul palco con performance di circa un’ora ciascuna.

«È stata una prima edizione “sperimentale” di cui possiamo essere più che soddisfatti – afferma il presidente della Companyia El Telò, Marco Correddu. Le compagnie arrivate dalla Catalogna hanno espresso molto entusiasmo per questa esperienza e per il format che abbiamo proposto e che di sicuro può essere migliorato per le prossime edizioni. E’ stata una tre giorni culturale importante durante la quale ci siamo potuti confrontare con altre realtà che si dilettano sul palcoscenico».

La Compagnyia Teatral El Telò ringrazia tutti coloro che sono saliti sul palco durante le tre giornate, l’Istituto Artistico Musicale “G. Verdi” con cui collabora ormai da diversi anni, la Federacío de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya e naturalmente il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, nella persona del presidente Graziano Porcu che supportato fortemente questa manifestazione.
« indietro archivio teatro »
18 ottobre
Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
18 ottobre
Diagnostica avanzata contro il tumore al seno
18 ottobre
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma



