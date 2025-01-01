Alguer.it
Cap d´Any, Moro bacchetta Auriemma (FdI)
Cor 19:00
Cap d´Any, Moro bacchetta Auriemma (FdI)
Il vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessio Auriemma, parla di ritorno al format del centrodestra per il Cap d´Any ma il consigliere comunale di Città Viva non ci sta: Cap d´Any è patrimonio ciascun cittadino algherese
Cap d´Any, Moro bacchetta Auriemma (<i>FdI</i>)

ALGHERO - Amministrazione comunale e Fondazione Alghero presentano le giornate blu del Cap d'Any 2025-2026 con tre serate in piazza all'insegna dei grandi spettacoli. Così Il vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessio Auriemma, parla di ritorno al «modello di Capodanno impostato dal centrodestra negli anni precedenti». «Solo dodici mesi fa, la sinistra aveva criticato quel formato - attacca - oggi invece lo ripropone integralmente. Una retromarcia politica che dimostra come sinistra e 5stelle non abbiano una linea propria, ma vivano di improvvisazioni».

«Con questa scelta – prosegue Auriemma – la Giunta di sinistra sconfessa anche la linea della capogruppo 5 Stelle e della sinistra più radicale, che si era detta contraria ai grandi eventi e ai grandi nomi. Oggi, invece, sceglie tre nomi importanti, non economici, e un format già rodato, che ha reso Alghero punto di riferimento per il Capodanno in Sardegna ai tempi del centrodestra».

Ci pensa però Giampietro Moro a bacchettare Il vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia: Dispiace che vi siano, come al solito, voci stonate che millantano primogeniture inesistenti. «Il Cap d'Any non ha colori politici, ma è senza alcun dubbio un tratto distintivo di Alghero fin dalla sua creazione, e si ricorda da sempre come Primo Capodanno di piazza in Sardegna».

«È davvero alquanto ridicolo che FdI si appunti medaglie, attribuendo al centrodestra di aver creato il brand di "miglior capodanno di Sardegna", così come sono fuori luogo gli allarmi sui presunti ritardi nella promozione dell'evento ed i paragoni con il Comune di Olbia. "Quando c'eravamo noi" è solo una nostalgica battuta, di dubbio gusto. Consigliamo invece ai Fratelli d'Italia di godersi le festività con meno rimpianti e più collaborazione: il Capodanno non è una invenzione del centrodestra, ma è bensì, con orgoglio, patrimonio di ciascun cittadino algherese» chiude Moro (nella foto).
