Cor 15:57
Ritornano le Tribù Teatrali all´Astra
Il 30 ottobre con Francesca Saba della compagnia “Artisti Fuori Posto” di Cagliari con il suo “Senza Zucchero” e il 18 novembre con “DIXIE! - un racconto jazz”
Ritornano le Tribù Teatrali all´Astra

SASSARI - L’autunno riporta a Sassari la rassegna di teatro contemporaneo “Tribù Teatrali” (organizzata da Associazione ArtsTribù e Farò Teatro), una primavera culturale destinata a fiorire in due attesi appuntamenti in scena al nuovo Teatro Astra di Corso Cossiga nr 5: il 30 ottobre con Francesca Saba della compagnia “Artisti Fuori Posto” di Cagliari con il suo “Senza Zucchero” e il 18 novembre con “DIXIE! - un racconto jazz”, ultima produzione che vede protagonista Michele Vargiu e un fantastico quartetto jazz. Il sipario su entrambi gli spettacoli si alzerà alle ore 20.45, mentre al mattino verranno proposti in matinée per gli studenti delle scuole superiori della città. I biglietti sono già disponibili online e al botteghino del teatro nelle giornate di spettacolo. Due appuntamenti che sanno fortemente di anteprima d’un ricco cartellone in divenire in piena fase di sviluppo.

Primo appuntamento, il 30 ottobre con l’ironia graffiante di Francesca Saba: «Quest'anno la sesta edizione della rassegna propone due appuntamenti che osservano e raccontano il mondo avendo l’Isola come osservatorio privilegiato - afferma l’organizzatrice Valeria Alzari -. Aprirà le danze Francesca Saba, della compagnia “Artisti Fuori Posto” di Cagliari con “Senza Zucchero”, spettacolo che da anni calca i palchi portando la protagonista a veicolare un punto di vista lucido e spietato su varie tematiche viste da un punto di vista femminile che non fa sconti a nessuno: un’occasione per ridere e riflettere insieme su tematiche importanti e di scottante attualità. Uno spettacolo fra teatro e standup, un monologo ironico e tagliente sulle sfide quotidiane delle donne comuni».

Il teatro inteso come luogo di storie, di confronto e incontro. Ma anche come spazio in cui rigenerarsi e ritrovare un autentico senso di comunità. Questi alcuni dei principi che dal 2015 animano e danno vita alla rassegna “Tribù Teatrali”, che negli anni ha portato a Sassari alcuni dei nomi più interessanti del teatro indipendente contemporaneo e che, dopo qualche stagione di stop, riprende oggi il suo viaggio ripartendo dal nuovo Teatro Astra con il supporto di Comune di Sassari e il contributo di Fondazione di Sardegna.

Il 18 novembre sarà invece dedicato a “DIXIE! - un racconto jazz”, ultima produzione che ha come protagonista Michele Vargiu in un nuovo testo originale accompagnato da uno straordinario quartetto jazz dal vivo: Luca Chessa al sassofono, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso, Jacopo Careddu alla batteria. Una narrazione che catapulta lo spettatore in un viaggio temporale alla scoperta di uno dei generi musicali più iconici di sempre, facendogli solcare l’oceano dalla Sicilia a New Orleans, passando dai club di New York fino alle stelle. Uno spettacolo che torna a Sassari dopo il debutto estivo preparandosi alla sua prima tournée nazionale.
