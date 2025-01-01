Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaTeatro › La Nuova Piccola Compagnia celebra 40 anni
Cor 11:00
La Nuova Piccola Compagnia celebra 40 anni
Un libro-disco racconta la storia, la musica e l’impegno educativo di una Compagnia che ha segnato il panorama del teatro per ragazzi in Sardegna
La Nuova Piccola Compagnia celebra 40 anni

ALGHERO - La Nuova Piccola Compagnia, storica realtà teatrale nata nel 1984, celebra quarant’anni di attività con la presentazione del libro-disco “Una storia favolosa”, in programma venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 18:00 nella Sala Conferenze della Fondazione Alghero – Lo Quarter (2° piano).
Pur avendo la sua base ad Alghero, la Compagnia ha esteso la propria attività su scala regionale, portando il teatro per ragazzi in scuole, centri culturali, piazze e contribuendo a diffondere un linguaggio artistico capace di unire intrattenimento, educazione e riflessione.

Il libro-disco, dal titolo completo “Una storia favolosa – La storia, gli spettacoli, le canzoni”, raccoglie testi teatrali, fotografie, locandine, testimonianze e note musicali, e accompagna il lettore in un percorso che attraversa quattro decenni di creatività, impegno e passione artistica.
Una DrivePen allegata contiene 96 brani originali, tra musiche di scena e canzoni composte per gli spettacoli prodotti tra il 1984 e il 2024, offrendo un’esperienza sensoriale completa della storia della Compagnia.

Durante la presentazione interverranno Rino Ventura, presidente della Nuova Piccola Compagnia, Annalaura Ventura, regista, Flavio Piredda, scenografo, Rachele Piredda, animatrice, e Claudio Gabriel Sanna, musicista e autore dei testi e delle musiche originali, insieme ad attrici e attori che hanno contribuito alla storia del gruppo. Coordinerà l’incontro Claudia Soggiu. Il progetto editoriale, realizzato in collaborazione con Grafiche Peana di Alghero, è frutto di un lungo lavoro di raccolta, digitalizzazione e sistematizzazione dell’archivio della Compagnia, con l’obiettivo di preservare e divulgare un patrimonio artistico e pedagogico che ha formato generazioni di spettatori e operatori culturali.

“Una storia favolosa” non si limita a celebrare il passato, ma riattiva la memoria del teatro come strumento di formazione, creatività e coesione sociale, riaffermando il ruolo della Compagnia come riferimento nell’educazione artistica dei giovani, sia ad Alghero sia oltre i confini della città. Il libro-disco sarà distribuito nelle biblioteche, librerie e istituzioni scolastiche della Sardegna e accompagnato da incontri pubblici e attività dedicate alla storia e al valore del teatro per l’infanzia e la gioventù.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/10Tognazzi apre la stagione di teatro ad Ozieri
20/10Concerto Grosso al Verdi, luci su Bach e Stradella
18/10Festival Teatre Català, successo
18/10Ritornano le Tribù Teatrali all´Astra
17/10Contest e laboratori: teatro e giovani ad Alghero
17/10Ad Alghero i protagonisti della stagione di Teatro
8/10Il Teatro Andrea Parodi è il primo eco-teatro sardo
6/10Al Teatro Verdi i salotti culturali
5/10Mare Llengua Festival: parata di ospiti al teatro civico
4/101° Festival del Teatre Català de l’Alguer
« indietro archivio teatro »
28 ottobre
Successo solidale: 2.800 euro firmati Rotary Alghero
28 ottobre
A Putifigari nasce “Sèmenes”
28 ottobre
Mauro Uselli sul Cammino delle Janas



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)