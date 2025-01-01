Cor 11:00 La Nuova Piccola Compagnia celebra 40 anni Un libro-disco racconta la storia, la musica e l’impegno educativo di una Compagnia che ha segnato il panorama del teatro per ragazzi in Sardegna



ALGHERO - La Nuova Piccola Compagnia, storica realtà teatrale nata nel 1984, celebra quarant’anni di attività con la presentazione del libro-disco “Una storia favolosa”, in programma venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 18:00 nella Sala Conferenze della Fondazione Alghero – Lo Quarter (2° piano).

Pur avendo la sua base ad Alghero, la Compagnia ha esteso la propria attività su scala regionale, portando il teatro per ragazzi in scuole, centri culturali, piazze e contribuendo a diffondere un linguaggio artistico capace di unire intrattenimento, educazione e riflessione.



Il libro-disco, dal titolo completo “Una storia favolosa – La storia, gli spettacoli, le canzoni”, raccoglie testi teatrali, fotografie, locandine, testimonianze e note musicali, e accompagna il lettore in un percorso che attraversa quattro decenni di creatività, impegno e passione artistica.

Una DrivePen allegata contiene 96 brani originali, tra musiche di scena e canzoni composte per gli spettacoli prodotti tra il 1984 e il 2024, offrendo un’esperienza sensoriale completa della storia della Compagnia.



Durante la presentazione interverranno Rino Ventura, presidente della Nuova Piccola Compagnia, Annalaura Ventura, regista, Flavio Piredda, scenografo, Rachele Piredda, animatrice, e Claudio Gabriel Sanna, musicista e autore dei testi e delle musiche originali, insieme ad attrici e attori che hanno contribuito alla storia del gruppo. Coordinerà l’incontro Claudia Soggiu. Il progetto editoriale, realizzato in collaborazione con Grafiche Peana di Alghero, è frutto di un lungo lavoro di raccolta, digitalizzazione e sistematizzazione dell’archivio della Compagnia, con l’obiettivo di preservare e divulgare un patrimonio artistico e pedagogico che ha formato generazioni di spettatori e operatori culturali.



“Una storia favolosa” non si limita a celebrare il passato, ma riattiva la memoria del teatro come strumento di formazione, creatività e coesione sociale, riaffermando il ruolo della Compagnia come riferimento nell’educazione artistica dei giovani, sia ad Alghero sia oltre i confini della città. Il libro-disco sarà distribuito nelle biblioteche, librerie e istituzioni scolastiche della Sardegna e accompagnato da incontri pubblici e attività dedicate alla storia e al valore del teatro per l’infanzia e la gioventù.