A Nuoro i Living Lab di Open Circular Sono 8 le imprese selezionate per i Living Lab del progetto Interreg-Marittimo Open Circular. Il lancio venerdì 7 novembre ore 10:15, presso la CCIAA di Nuoro, in presenza del Sindaco Emiliano Fenu



NUORO - I Living Lab di Open Circular prendono ufficialmente il via a Nuoro: spazi di collaborazione e co-progettazione dedicati alle imprese che vogliono innovare in chiave sostenibile, adottando modelli di business fondati sull’economia circolare. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Open Circular, cofinanziato dal Programma Interreg Italia–Francia Marittimo 2021–2027, di cui la Camera di Commercio di Nuoro è partner attivo dal marzo 2024. L’obiettivo del progetto è supportare le PMI dei territori transfrontalieri in un percorso di open innovation e di trasformazione ecologica, accompagnandole verso nuovi modelli di impresa sostenibili e competitivi. I Living Lab offriranno percorsi formativi e attività di co-progettazione per lo sviluppo di Business Model Circolari, affiancati da una fase di coaching individuale condotta da professionisti specializzati.



Evento di lancio – 7 novembre 2025, ore 10:15. Il percorso sarà presentato venerdì 7 novembre 2025, nella Sala Consiglio della Camera di Commercio di Nuoro (via Papandrea), con l’evento di apertura dedicato a imprese, istituzioni e stakeholder del territorio. Il programma prevede, tra gli altri, gli interventi di: Agostino Cicalò, Presidente della CCIAA di Nuoro, Emiliano Fenu, Sindaco di Nuoro, Carmelo Battaglia, Segretario Generale CCIAA Nuoro, Marco Celi, Innolabs SRL, Giuseppe Mercuri, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Nuoro, Marcello Onorato e Francesca Virdis, Agenzia Laore Sardegna, Mara Mangia, Sardegna Ricerche, Alessandro Pensa, Comune di Capannori, Gabriele Gasparini, Comune di Rosignano, Fabio Molinas, azienda Lebiu. Nel corso dell’incontro saranno presentate le otto imprese selezionate tramite avviso pubblico, che parteciperanno ai Living Lab territoriali e ai servizi avanzati di coaching in programma tra novembre 2025 e gennaio 2026.



«Con Open Circular la Camera di Commercio di Nuoro conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura d’impresa sempre più orientata all’innovazione e alla sostenibilità. - dichiara il Presidente della Camera di Commercio, Agostino Cicalò - I Living Lab rappresentano un’occasione concreta di confronto e di crescita per le nostre PMI, che potranno sperimentare nuovi modelli di business circolari e accedere a competenze e strumenti utili a migliorare la loro competitività. La transizione ecologica non è soltanto una sfida ambientale, ma un’opportunità di sviluppo che intendiamo accompagnare con progetti capaci di generare valore e occupazione nel territorio».