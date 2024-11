G.P. 29 luglio 2021 Il Green vola, quattro campioni regionali Green Alghero protagonista ai Campionati Regionali di Categoria: Alice Maggioni oro e record assoluto, Salvatore Ciancilla campione regionale in tre specialità, Carola Cucchi campionessa regionale e Davide Demartis bronzo. Dal 4 al 7 Agosto ultima fatica della stagione a Roma per la Maggioli, impegnata nel delfino e nello stile libero ai Campionati Italiani di Categoria.



ALGHERO - Gli atleti dell’A.S.D. Green Alghero continuano a stupire nonostante le difficoltà riguardanti gli allenamenti incontrate da novembre a giugno. Sorprendente il 27”86 di Alice Maggioni nei 50 farfalla con nuovo Primato Regionale di Categoria e Assoluto: tempo che la pone ai vertici del nuoto nazionale non solo più nello stile libero. Per lei due ori (50 farfalla e 50 s.l.), un argento (100 s.l.), un bronzo nei 50 dorso. Ma, forse, ancora più sorprendenti gli enormi progressi di Salvatore Ciancilla che ottiene ben tre ori nei 100 e 200 farfalla, 200 misti ed un bronzo nei 400 misti con tempi di assoluto rilievo anche in campo nazionale.



Arrivano, con grande soddisfazione dell’atleta e della squadra, l’oro nei 100 dorso e l’argento nei 50 della stessa specialità di Carola Cucchi, così come l’inaspettato bronzo di Davide De Martis nei 200 misti. Molto bene anche Lorenzo Saba (100 fa, 100 e 200 rana, 200 misti); Gabriele Dore (50 s.l.); Francesca Pittalis (100 e 200 dorso, 100 e 200 s.l.); Rachele Ciancilla ( 50 e 100 s.l., 100 fa); Marta Noria (50 e 100 s.l.,200 dorso); Maia Salaris, che pur essendo afflitta da mesi da una forte infiammazione a livello cingolo-scapolo-omerale, si è ben difesa nei 50 s.l., farfalla e dorso; Candela Sambrini sempre alla ricerca dell’ottimizzazione della tecnica nel difficile stile della rana.



Se durante il mese di luglio, gli atleti sono stati impegnati nella preparazione delle gare e del campionato regionale, per Alice Maggioni ancora non è il momento di andare in vacanza. Dal 4 al 7 Agosto ultima fatica della stagione perché la nuotatrice sarà impegnata a Roma nel delfino e nello stile libero ai Campionati Italiani di Categoria.



Nella foto: Salvatore Ciancilla e Alice Maggioni