Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresCulturaLibri › Pensieri, Parole e libri all´Asinara
S.A. 13:23
Pensieri, Parole e libri all´Asinara
Dal 23 al 24 agosto Fornelli accoglie il festival tra incontri, musica e cinema. Premio “Isole del Cinema” a Celeste Dalla Porta. Il programma
Pensieri, Parole e libri all´Asinara

STINTINO - Il festival “Pensieri e Parole – libri e film all’Asinara” compie vent’anni e celebra questo importante traguardo con un’edizione doppia aperta a fine luglio con una nuova finestra ospitata a Sassari. Dopo il successo dell’anteprima al Padiglione Tavolara – con il concerto Soundtrack Variations di Mario Mariani, la mostra fotografica Venti di Pensieri e Parole e l’intenso progetto Canzoni dal Supercarcere – dal 23 al 24 agosto il festival approda come da tradizione a Fornelli, nel Parco Nazionale dell’Asinara, con due giornate fitte di incontri, proiezioni e musica. Grande attesa per le due protagoniste femminili di questa XX edizione: Laura Muccino, vincitrice del Nastro d’Argento per il casting del film Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, che sarà ospite della proiezione in programma venerdì 23 agosto e Celeste Dalla Porta, interprete del nuovo film di Paolo Sorrentino Parthenope, alla quale verrà consegnato il Premio “Isole del Cinema” nel corso della serata conclusiva di sabato 24 agosto.

La rassegna si aprirà venerdì 23 agosto alle 18 con l’inaugurazione della mostra “Venti di Pensieri e Parole”, esposizione a cura di Silvia Borghetto con le illustrazioni originali di Giorgio Donini che ripercorre le venti edizioni del festival. A seguire, spazio agli incontri con i libri: la storica dell’arte Giovanna Di Marco presenta il suo Museo di sabbia, in dialogo con il docente di Estetica e scrittore Alessandro Cadoni (ore18.30); il magistrato Gianni Caria porta il testo teatrale Rosario va in pensione, introdotto dal critico letterario Massimo Onofri (ore 19); lo scrittore, magistrato e sceneggiatore Giancarlo De Cataldo proporrà il suo nuovo giallo Un cadavere in cucina sempre in dialogo con Alessandro Cadoni (ore 19.30). Non mancherà poi il momento dedicato all’ambiente e alla musica con Climabolario: parole e musica dalla crisi climatica, reading-concerto firmato da Sante Maurizi con Daniela Cossiga, Simone Sassu, Matteo Anelli, Gabriele Cau e Lorenzo Sabattini. In chiusura di serata, alle 21.30, il grande cinema con la proiezione de Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, accompagnata dalla presenza di Laura Muccino, che racconterà al pubblico il suo lavoro dietro le quinte del film.

Sabato 24 agosto il festival proseguirà alle 18.30 con il concerto “Asinaria” di Bandito (Antonio Meleddu), seguito da una riflessione dedicata a Apnea. Scritti sul cinema di Salvatore Mannuzzu, con gli interventi di Alessandro Cadoni, Sante Maurizi e Lucia Angelica Salaris. L’appuntamento successivo (ore 19.30) vedrà protagonista ancora Vittorio Gazale, direttore del Parco Isola dell’Asinara, questa volta in dialogo con Nando Dalla Chiesa sul libro Nell’interesse dello Stato (Solferino). Spazio poi al giornalista e scrittore Antonio Pascale, che presenterà Cose umane (Einaudi) in dialogo con Massimo Onofri (ore 20). La serata conclusiva sarà all’insegna della musica e del cinema: prima il concerto “Mamma mia dammi cento lire”, repertorio che racconta le storie dell’emigrazione, quindi la proiezione di Parthenope di Paolo Sorrentino (ore 21.30) introdotta dalla protagonista Celeste Dalla Porta, che riceverà il Premio “Isole del Cinema” come riconoscimento del suo talento e della sua promessa artistica. Anche quest’anno il pubblico sarà invitato a partecipare al gioco della “biblioteca ideale”: ciascuno potrà portare con sé una copia del proprio libro del cuore da donare alla Biblioteca dell’Asinara, accompagnata da una dedica che spieghi le ragioni della scelta. Un gesto semplice e prezioso, capace di rispondere alla domanda che dà senso all’iniziativa: “che libro porteresti su un’isola deserta?”. L’imbarco per l’Asinara è previsto da Stintino (Tanca Manna) alle ore 18.

Nella foto: Giancarlo De Cataldo
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:19
Beppe Severgnini ad Alghero
Nuovo appuntamento ad Alghero per Dall´altra parte del mare, il festival curato e organizzato dall´Associazione Itinerandia. Alle 20,30, nel giardino di Villa Mosca, Beppe Severgnini incontrerà i lettori per presentare, in dialogo con Raffaele Sari, il suo libro "Socrate, Agata e il futuro. L´arte di invecchiare con filosofia"
18/8/2025
Pinna Parpaglia, il suo nuovo libro ad Alghero
Sabato 23 agosto serata dedicata al giallo e al mistero nello spazio all´aperto della libreria Cyrano. Alle 20,30 l´avvocato e scrittore Paolo Pinna Parpaglia incontrerà il pubblico dei lettori per dialogare con Elias Vacca del suo nuovissimo "Delitti allo specchio", una nuova indagine di Antony Depin
17/8Coni e Visconti a Villa Edera
14/8La scrittrice Alice Basso a Ossi e Alghero
6/8Roberta Bruzzone a Florinas in Giallo
6/8Stefania Divertito presenta il suo libro ad Alghero
6/8Lo scrittore Paolo Demontis ad Alghero e Catelsardo
5/8Sigfrido Ranucci, tappa a Tempio
28/7Sergio Rizzo per Porto Cervo Libri
24/7Il libro di Simonetta Fiori ad Alghero
23/7Il libro di Daniela Ranieri ad Alghero
23/7Maurizio Mannoni presenta il suo libro ad Alghero
« indietro archivio libri »
20 agosto
Sanità malata ad Alghero. Vertice tra Cacciotto e Asl
20 agosto
Cade in bici all´Asinara: 31enne trasportato ad Alghero
20 agosto
Comitati contro politici e vertici locali. «Su Punto Nascita solo menzogne»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)