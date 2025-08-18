Cor 16:29 Micro-discarica in Vicolo Bertolotti Non passa giorno che non si susseguano denunce e segnalazioni per abbandoni indiscriminati e mancati servizi: estate molto difficile sul fronte della nettezza urbana nella Riviera del Corallo







«C’è chi si prende cura e chi trasforma il vicolo in una discarica» affermano i rappresentanti del Comitato, sottolineando la contraddizione tra l’impegno dei cittadini attivi e l’irresponsabilità di altri. Una delle foto allegate alla denuncia mostra dodici buste di rifiuti abbandonate sullo scheletro dell’ex cestino, un segnale, secondo il Comitato, di possibili utenze non registrate presso il Comune per la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.). ALGHERO - Una piccola discarica nel cuore del centro storico. È la denuncia del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, che segnala la situazione critica in vicolo Bertolotti ad Alghero, dove – accanto all’impegno civico di alcuni residenti – si registra un crescente fenomeno di abbandono indiscriminato dei rifiuti. Purtroppo non passa giorno che non si susseguano segnalazioni e lamentele per abbandoni indiscriminati e mancati servizi: estate molto difficile sul fronte della nettezza urbana nella Riviera del Corallo.Nella giornata di ieri (lunedì) la micro-discarica a pochi passi dal comune, nei giardini Lepanto di Piazza Porta Terra (fortunatamente immediatamente bonificata con la rimozione dei cestini da parte degli addetti). Oggi l'ennesima denuncia: Solo poche settimane fa, il Comitato aveva premiato alcune residenti del vicolo con un attestato di merito civico per la cura del verde e del decoro urbano. Oggi, la stessa zona è teatro di atti incivili e trascuratezza: una struttura metallica, un tempo sostegno per un cestino portarifiuti ora rimosso, è diventata punto di accumulo per sacchetti della spazzatura.«C’è chi si prende cura e chi trasforma il vicolo in una discarica» affermano i rappresentanti del Comitato, sottolineando la contraddizione tra l’impegno dei cittadini attivi e l’irresponsabilità di altri. Una delle foto allegate alla denuncia mostra dodici buste di rifiuti abbandonate sullo scheletro dell’ex cestino, un segnale, secondo il Comitato, di possibili utenze non registrate presso il Comune per la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.).