Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaDisservizi › Micro-discarica in Vicolo Bertolotti
Cor 16:29
Micro-discarica in Vicolo Bertolotti
Non passa giorno che non si susseguano denunce e segnalazioni per abbandoni indiscriminati e mancati servizi: estate molto difficile sul fronte della nettezza urbana nella Riviera del Corallo
Micro-discarica in Vicolo Bertolotti

ALGHERO - Una piccola discarica nel cuore del centro storico. È la denuncia del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, che segnala la situazione critica in vicolo Bertolotti ad Alghero, dove – accanto all’impegno civico di alcuni residenti – si registra un crescente fenomeno di abbandono indiscriminato dei rifiuti. Purtroppo non passa giorno che non si susseguano segnalazioni e lamentele per abbandoni indiscriminati e mancati servizi: estate molto difficile sul fronte della nettezza urbana nella Riviera del Corallo.

Nella giornata di ieri (lunedì) la micro-discarica a pochi passi dal comune, nei giardini Lepanto di Piazza Porta Terra (fortunatamente immediatamente bonificata con la rimozione dei cestini da parte degli addetti). Oggi l'ennesima denuncia: Solo poche settimane fa, il Comitato aveva premiato alcune residenti del vicolo con un attestato di merito civico per la cura del verde e del decoro urbano. Oggi, la stessa zona è teatro di atti incivili e trascuratezza: una struttura metallica, un tempo sostegno per un cestino portarifiuti ora rimosso, è diventata punto di accumulo per sacchetti della spazzatura.

«C’è chi si prende cura e chi trasforma il vicolo in una discarica» affermano i rappresentanti del Comitato, sottolineando la contraddizione tra l’impegno dei cittadini attivi e l’irresponsabilità di altri. Una delle foto allegate alla denuncia mostra dodici buste di rifiuti abbandonate sullo scheletro dell’ex cestino, un segnale, secondo il Comitato, di possibili utenze non registrate presso il Comune per la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/8/2025
Tour nel degrado, via gli ecobox da Alghero
«Eliminare gli ecobox, vero tallone d’Achille della raccolta differenziata nella città di Alghero». Questo l´appello del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune
18/8/2025
La denuncia: micro-discarica a Porta Terra
Estate difficilissima ad Alghero. A due passi dall´ingresso del Comune i cassonetti dell´ufficio turistico diventano ricettacolo di spazzatura di ogni tipo
14/8«Servizio ambiente è una sfida di tutti»
14/8Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione
9/8«Disservizi idrici, sassaresi esasperati»
27/7Alghero: Raffica di multe in Viale Europa
22/7Fertilia giovedì a secco: nuove condotte
8/7«Alghero invasa dai rifiuti, città discarica»
4/7Lunedì 7 agosto stop acqua a Calabona
3/7Arenosu, Santa Maria La Palma: acqua conforme
1/7Acqua non potabile a Santa Maria la Palma: autobotte
30/6Acqua fuori norma all´Arenosu
« indietro archivio disservizi »
19 agosto
Smantellato campeggio abusivo a Porto Ferro
19 agosto
Mercato primo pescato, situazione indegna ad Alghero
19 agosto
Alghero: bagnanti tra i rifiuti di Ferragosto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)