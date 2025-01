Cor 11 settembre 2021 Edilizia scolastica, milioni su Tempio In arrivo nuovi finanziamenti per la riqualificazione e ammodernamento delle scuole a Tempio. Un importo rilevante dal punto di vista economico che contribuisce al miglioramento della qualità della vita dei piccoli scolari tempiesi



TEMPIO - La riapertura delle scuole cittadine quest’anno a Tempio Pausania coincide con l’avvio di una serie di importanti progetti di riqualificazione, efficientamento e ammodernamento degli edifici scolastici per un valore complessivo di oltre quattro milioni di euro. Nei giorni scorsi, infatti, l'amministrazione comunale ha ricevuto la conferma di importanti e consistenti finanziamenti destinati all'edilizia scolastica, ottenuti dal Ministero dell'Interno e dalla Regione Sardegna, per un totale di € 4.241.602,00. In particolare, le risorse che sono già disponibili e programmabili, riguardano interventi di messa in sicurezza, ammodernamento ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico “Vecchio Caseggiato” per € 2.441.423,00 e delle sue pertinenze, palestra e Piazza Libertà.



La Scuola primaria San Giuseppe è destinataria di risorse per € 954.306,00. Da segnalare per la Scuola dell'Infanzia Funicedda l'arrivo di € 800.000,00 quale prima parte di un finanziamento RAS.

Alla Scuola dell'Infanzia Spinsateddu andranno, invece, € 46.179,00 sempre per la messa in sicurezza, ammodernamento ed efficientamento energetico dell'edificio. L'assessore ai Lavori pubblici Francesco Quargnenti esprime massima soddisfazione per il concretizzarsi del lavoro che l'amministrazione ha messo in campo già da alcuni anni consentendo l'ammodernamento delle strutture scolastiche, di assoluta importanza per la Città. In particolare, gli interventi previsti sull'edificio del Vecchio Caseggiato – edificio di pregio della Città edificato nel 1917 – costituiranno un progetto pilota nel territorio che renderà la struttura esempio di efficienza e qualità per le strutture pubbliche in generale e soprattutto per quelle scolastiche.



Medesima soddisfazione esprime il sindaco Gianni Addis che, oltre a sottolineare il grande impegno profuso dall'Amministrazione, intende ringraziare la struttura e gli uffici tecnico e di scopo con i relativi dirigenti, per gli importanti risultati raggiunti grazie al lavoro svolto con competenza e dedizione. Evidenzia, infine, che per alcuni dei citati finanziamenti, si tratta di una prima tranche a cui seguiranno ulteriori risorse. Un particolare ringraziamento viene rivolto all'Assessore regionale Pubblica Istruzione on. Andrea Biancareddu, per la particolare attenzione riservata anche in questa occasione alle esigenze della Città.