Roth Tecnico Sportivo: al via le attività

Al via le attività sportive 2025-26 per gli studenti Tecnico Sportivo dell'Istituto Roth-Piazza Sulis: collaborazione con l'amministrazione comunale, la Fondazione Alghero, l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e diversi enti di promozione sportiva



ALGHERO - Il corso AFM ad indirizzo sportivo, ha avviato le attività per l'anno scolastico 2025-2026, confermandosi punto di riferimento nell'educazione tecnico-sportiva ad Alghero e nell’hinterland. Il corpo docente, composto da esperti del settore, offre un approccio innovativo che combina teoria e pratica, con attività diversificate che permettono di sviluppare competenze analitiche. Il corso risponde alla crescente domanda di giovani interessati a diventare professionisti o esperti del settore sportivo, in un contesto che include eventi sportivi nazionali e internazionali.



L'Istituto collabora con l’amministrazione comunale, la Fondazione Alghero, l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale e diversi enti di promozione sportiva per favorire lo sviluppo di un sistema turistico-sportivo integrato, con impatti positivi sul piano economico e sociale. Questo percorso è da ritenersi particolarmente rilevante in considerazione degli eventi sportivi di calibro nazionale e internazionale che si sono tenuti e si terranno in città e nel territorio, come i Campionati Studenteschi provinciali e regionali, il Campionato del mondo di triathlon, gli Internazionali di Tennis in carrozzina “Sardinia Open”, il Campionato del mondo di tennis in carrozzina, il Campionato del mondo di ironman e AlgueRunway 2026.



Il dipartimento di scienze motorie del corso sportivo, composto dai docenti Antonio Carboni, Rita Caria, Francesco Messina e Alberto Truddaiu, lavora incessantemente per trasmettere agli studenti non solo conoscenze tecniche ma anche una visione critica sui fenomeni sportivi contemporanei. Metodologie innovative e attività pratiche permetteranno agli studenti di sviluppare competenze analitiche e di comprendere il ruolo sociale dello sport. Il Dirigente Scolastico, Angelo Parodi, sottolinea l’importanza di questo percorso formativo che integra scienze motorie e cultura sportiva, promuovendo valori come autostima, rispetto delle regole e benessere. L'approccio inclusivo dell'Istituto permette di personalizzare i percorsi didattici, promuovendo l'integrazione culturale e prevenendo il disagio giovanile. L'educazione sportiva è vista come un'opportunità per vivere lo sport come libertà e gioia, con l'obiettivo di formare studenti protagonisti sia del loro apprendimento sia della comunità sportiva di Alghero.