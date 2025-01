Cor 11 settembre 2021 Covid: tamponi a scuola a Sennori Lunedì screening volontario e gratuito per i bambini dell´infanzia, elementari e medie per un rientro in classe più sicuro. Si tratta di un test veloce e per niente invasivo a cui i bambini e i ragazzi potranno sottoporsi lunedì 13 settembre



SENNORI - Per garantire un rientro in classe più sicuro, il Comune di Sennori e l'Istituto comprensivo ha organizzato una giornata di screening gratuito e volontario per testare con l'uso dei tamponi salivari gli alunni della scuola dell'infanzia, elementare e media. Si tratta di un test veloce e per niente invasivo a cui i bambini e i ragazzi potranno sottoporsi lunedì 13 settembre, dalle ore 8.30 alle 19.30, nella sala consiliare del Municipio di Sennori, dove personale infermieristico specializzato sarà a disposizione degli alunni.



Per una migliore riuscita della giornata di screening il Comune invita tutte le famiglie a partecipare seguendo un orario prestabilito, indicato di seguito: Infanzia di S. Vittoria 8.30/9.30; Infanzia di Su Monte 9.40/10.10; Infanzia di Montigeddu 10.20/11.00; Prime elementari 11.10/11.45; Seconde elementari 11.50/12.35; Terze elementari 12.40/13.30; Quarte elementari 14.30/15.10; Quinte elementari 15.15/16.15; Prime medie 16.20/17.20; Seconde medie 17.20/18.20; Terze medie 18.30/19.30.



«L’Amministrazione si è dotata dei tamponi da tempo perché crediamo che lo screening preventivo sia uno degli strumenti essenziali per affrontare la pandemia e limitare la diffusione del virus» spiega l’assessora Elena Cornalis. «È una questione di sicurezza che riguarda direttamente i nostri bambini, per questo contiamo molto sul buon senso delle famiglie sennoresi e ci aspettiamo che la maggior parte degli alunni partecipino allo screening».