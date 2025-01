S.A. 15 settembre 2021 Professioni sanitarie: 917 candidati a Sassari All’Università di Sassari hanno partecipato 917 candidati e candidate, pari all’81,5% dei 1125 che si erano iscritti. Erano 703 lo scorso anno, a fronte di 833 domande pervenute



SASSARI - Martedì mattina si è svolta la prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie. All’Università di Sassari hanno partecipato 917 candidati e candidate, pari all’81,5% dei 1125 che si erano iscritti (erano 703 lo scorso anno, a fronte di 833 domande pervenute).



Questi i posti disponibili: Infermieristica 187, Logopedia 25, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 30, Tecniche di laboratorio biomedico 31, Fisioterapia 38. Suddivisi tra 15 differenti aule nei plessi di viale Mancini, via Vienna, via Piandanna e viale Italia, i partecipanti hanno dovuto esibire il green pass o il certificato di tampone negativo al Covid effettuato massimo 48 ore prima.



Il test è iniziato alle 13.00 sull’intero territorio nazionale; a Sassari si è svolto tutto regolarmente. Durante i 100 minuti concessi per la prova, i candidati hanno dovuto risolvere 60 quesiti di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.